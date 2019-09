'Cijeli svijet se trga za Rimca, a samo nama smeta uspjeh'

Emil Tedeschi, osnivač i većinski vlasnik Atlantic grupe, sudjelovao je u četvrtak na konferenciji "Poduzetnički mindset" na kojoj je govorio o važnosti poduzetništva, vlastitim uspjesima i neuspjesima, ali i brojnim drugim temama iz našeg društva.

Obzirom da se konferencija održavala u Muzičkoj akademiji zagrebačkog Sveučilišta, iskoristio je priliku pozvati ovu ustanovu i rektora Sveučilišta da dodjele počasne doktorate ljudima koji sjede upravo na toj konferenciji, poput Mate Rimca, Silvia i Roberta Kutića i Izabel Jelenić, koji su zaslužili to više nego, kako je rekao, naš vrli gradonačelnik Milan Bandić.

- To je apsolutna katastrofa. Zato bi bilo bolje ovoj kući da njeguje umjetnost i promovira stvarne genije, pa ako ne može nikoga iz svoje sfere predložiti, onda sigurno Mate Rimac, Silvio, Roberto, Izabel iz Infobipa moraju dobiti što prije počasni doktorat zagrebačkog sveučilišta jer ako ne da Zagreb dat će ga drugi koji su u prvih 10 ili 20 , a ne koji su presretni kad uđu u prvih 1000 na rang listi svjetskih sveučilišta - istaknuo je i dobio gromoglasan pljesak.

- Za nikim u zadnjih pet godina nije bila takva pomama kao za Matom jer ima karizmu i autentičnost. Iz zemlje gdje ne postoji autoindustrija on radi najbrži automobil i k tome električni. Samo mu naša sredina ne priznaje uspjeh. Mala mjesta kao Vodnjan privlače najveće svjetske kupce. Velika je stvar slaviti tuđi uspjeh i kritički govoriti što valja, što ne valja - istaknuo je.

Kako su neki vukli paralelu poduzetništva sa sportskim uspjesima, Tedeschi je veliku ljubav Hrvata prema sportu nazvao običnim “bullshitom”.

- Obično se kaže da hrvatski građani podržavaju sportaše. To je običan bullshit. Mi jedino volimo šampione. Pitat ću vas kad naši sportaši budu izvanredni 12. na Olimpijskim igrama, kad se plivači plasiraju u B finale Olimpijskih igara. Tko će ih dočekati? Kad se osvoji zlato, onda smo to svi mi osvojili - rekao je Tedeschi.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Govorio je o uspjehu Atlantic grupe, iskreno ističući kako je i on imao dosta promašaja.

- U ovih 28 godina Atlantic grupa napravila je puno, a imala je i puno promašaja, ja sam imao puno zabluda, nije me sram o tome govorit. Najviše me bole krive procjene ljudi. Sve je na prodaju, a jedino što nije je odnos sa čovjekom. Ako te iznevjeri čovjek, ako se razočaraš u nekoga, tu si onda promašio. No u ovih 28 godina bilo je puno više koševa nego promašaja - rekao je dodavši kako Atlantic grupa radi na velikom preslagivanju kuće s 5000 zaposlenih.

- Nikad bolje nismo radili jer smo smanjili neto dug i imamo rekordnu dobit. Pitanje je zbog čega da se mijenjamo? Jer nismo sami u kozmosu. Sve se mijenja. Cijeli landscape se mijenja pa trebamo i mi. Lakše je mijenjati se dok je kompanija stabilna.

Ako usporedimo sve s jedrenjem, ne mijenjate jedra usred oluje, nego kad se zavežete u zavjetrini. Danas se naše gospodarstvo i zajednica premalo mijenjaju jer ljudi ne vole izaći iz komfort zone. Dawid Bowie je simbol najvećih promjena. Čak 25 puta u karijeri je izmišljao neku novu personu. Tako mora biti i u biznisu. Umirao je, a stvarao novi rukopis u svom stvaralaštvu - poručio je Tedeschi istaknuvši i problem odlaska ljudi iz zemlje.

- To je sjajno samo kad bi imali ideju da se imaju i gdje vratiti. Do ulaska u EU mobilnost ljudi u Hrvatskoj je bila mizerna. Blagoslov je da mladi ljudi danas mogu studirati u Heidelbergu, Amsterdamu... Pa to je genijalno. Isto tako da Europljani dođu kod nas. No mi kad vidimo crnca, mi ga želimo linčovati u Splitu. Kad čujemo da netko govori srpski, mi ga bacimo u more. Kad vidimo azijata pred Markovom crkvom, mi se još uvijek smijemo i pokazujemo prstom. Nama je to čudno. Mi smo duboko zatvoreni u sebe, a jedina šansa nam je da se povežemo sa svijetom. Povezivanje nema veze s odbacivanjem vlastite tradicije, ni najmanje. I vrijeme je da si napokon odgovorimo što je bilo 1941. i 1945., jednom zauvijek. Ali da to prestane biti pokrivač svih naših modela jer je to besmisleno. Svijet se odredio, samo se mi nismo odredili - rekao je Tedeschi naglasivši kako moramo podržati STEM i ulagati u kulturu i povijest.

Komentirao je i izgled zagrebačkog aerodroma i njegovog autora arhitekta Vladimira Neidhardta, koji je danas predsjednik HAZU-a.

- Imamo smiješan aerodrom, ali zato imamo i njegova autora koji kaže: "Ja sam pobijedio Sir Normana Fostera i Zahu Hadid." Ja to od sramote ne bih rekao, on je predsjednik HAZU-a. Rimac može reći: "Ja sam pobijedio Porsche, Ferrari", a mi kad ćemo imati građevinu poput Fosterove, onda ćemo moći reći da smo grad s velikim "g". Sad smo nešto drugo s malim "g" - poručio je Tedeschi.

Dotaknuo se i Agrokora, istaknuvši kako su svi znali što s događa, ali su šutjeli jer su imali koristi i bili ovisni o njemu.

- Ovo društvo je to dopustilo i šuti već dvije godine o tome kako se dogodio taj Frankenstein od upravljanja u Agrokoru. Svi su znali, ali svi su na neki način ovisili o tom sustavu, i sada kada se zna kolika je bila magnituda, i dalje svi šute. Pa normalno da neće nijedan bankar o tome progovoriti jer bi morao odgovoriti na pitanje zbog čega je dao kredit, zbog čega je vjerovao bilancama, nadzornom odboru. Ista stvar je i s dobavljačima, dioničarima i mirovinskim fondovima. Nije problem što je propao equity u Jamnici. Problem je što se nije postavilo pitanje odgovornosti onih koji su bili plaćeni da kontroliraju da se to ne dogodi. I ništa se promijenilo nije - poručio je.



