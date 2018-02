Cijeli život je volio samo jednu ženu, umro je ubrzo nakon nje

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

Autor Gospodara prstenova i Hobita J. R. R. Tolkien cijeli je život volio samo jednu ženu i umro je brzo nakon nje. Njegova smrt ga je toliko pogodila da nisu ni prošle dvije godine a on joj se pridružio u vječnosti. Supruga Edith bila je njegova srodna duša i cijeli joj je život pisao ljubavne pjesme, a u pismima prijateljima sa žarom je pisao o ljubavi svog života.

U braku su proveli 55 godina i dobili četvero djece, tri sina i kćer.

Upoznao je kad je imao 16 godina i odmah ostao očaran. Njoj je tada bilo 19. Oboje su bili siročad, bez oca i majke.

J. R. R. Tolkien kojeg su zvali Ronald i njegov brat Hilary najprije su kao mala djeca ostali bez oca koji je obolio od reumatske groznice i umro. Tolkien je tada imao tek četiri godine. Majka im je umrla kad mu je bilo 12 godina. Nesretna udovica s dijagnozom dijabetesa iznenada je u 34. godini kolabirala, pala u dijabetičku komu i umrla. Naime, medicina u to vrijeme još nije poznavala inzulin i ta bolest je često bila smrtonosna.

Bila mu je suđena

Nakon što je o njemu i njegovom bratu četiri godine skrbila teta u Birminghamu, a svećenik koji je bio blizak s njihovom obitelji i kojeg je njihova majka zapravo i imenovala skrbnikom za sinove - otac Francis - shvatio je da su dječaci nesretni kod tete i odlučio ih preseliti. Udomio ih je kod lokalnog trgovca vinom i njegove supruge

Oni su imali prostranu kuću i bili veliki prijatelj Crkve. Tada se i dogodio sudbonosni susret J. R. R. Tolkiena i njegove buduće supruge Edith.

Naime, na prvom katu te kuće u koju su doselili, a ispod njihove sobe, stanovala je mlada i lijepa Edith Bratt. Tamnokosa i sivooka djevojka također je bila siroče. Prekrasno je svirala, a uzdržavala se od komada zemlje koje je dobila u naslijeđe od pokojne majke. Ona je svima u kući uljepšavala večeri svirajući na klaviru...

Ona i Tolkien brzo su se zbližili, a često i radili djetinje nepodopštine. Zajednički bi krali hranu iz kuhinje i organizirali tajne gozbe u Edithinoj sobi. Povremeno su odlazili zajedno piti čaj u lokalne čajane te ubacivali šećer u šešire prolaznika. Odvojeno bi se odvezli biciklima na čaj u grad i razgovarali satima. Mladi je par tajio svoje prijateljstvo, koje je ubrzo preraslo u zaljubljenost.

- Vaša majka i ja spasili smo jedno drugo od nevolja koje smo doživjeli tijekom djetinjstva - pričao je Tolkien, jedan od vodećih svjetskih i engleskih lingvista puno godina kasnije svojoj djeci.

Tajni sastanci i zabranjena ljubav

No otac Francis doznao je za vezu jer ga je o tajnim sastancima mladih obavijestila vlasnica jedne od mjesta gdje bi mladi zaljubljeni par ispijao čaj. Bio je zaprepašten. Odmah je zahtijevao da se ta veza prekine, a kako Ronald po prirodi nije bio buntovnik i poštovao je oca Francisa, pristao je. Uskoro je s bratom napustio kuću gdje su svi zajedno živjeli.

U to je vrijeme Ronald je učio kako bi dobio stipendiju za sveučilište u Oxfordu, a sa Edith se nastavio tajno sastajati. Vlakom bi odlazili na selo i uživali jedno s drugim. Za 21. rođendan Ronald je Edith kupio ručni sat, a ona njemu nalivpero za njegov osamnaesti.

The movie about Tolkien’s early years began shooting in October (@NicholasHoult as Tolkien and @lilycollins as Edith). Storyline: Tolkien draws from an epic life on his return from the Great War to create one of the greatest works of literature in ‘LotR’. https://t.co/M8Tmvtf2C8 pic.twitter.com/Xk7eXz1Y7z — J.R.R. Tolkien (@JRRTolkien) December 11, 2017

No ponovo su ih vidjeli zajedno i otac Francis mu je zabranio da ju viđa i piše joj dok ne napuni 21 godinu. A onda su se počeli kao "slučajno" sretati. I za to se saznalo pa je od oca Francisa dobio pismo u kojem je nazvao te njihove "slučajne" sastanke budalastima i nepromišljenima i zaprijetio kako će mu ako ne prestane s tim onemogućiti sveučilišnu karijeru.

Nakon toga Ronald je još jednom vidio Edith. U svom dnevniku je napisao: "Na uglu Francis Roada prošla je kraj mene na svome biciklu na putu prema stanici. Možda ju neću ponovo vidjeti tri godine..."

Skoro se udala za drugoga

Kako bi zaboravio na Edith prionuo je učenju i jedva čekao 3. siječnja 1913. godine, svoj 21. rođendan. Čim je sat otkucao ponoć i proglasio početak 3. siječnja, sjeo je za stol i napisao pismo djevojci za koju se nadao da će mu postati ženom. Kad je stigao odgovor doživio je veliko razočarenje. Edith je napisala da je zaručena za drugog muškarca, brata svoje prijateljice.

Ronald je bio očajan. Čekao je tri godine i živio za dan kad će se opet vidjeti..Onako u ljutnji odlučio je odmah zaboraviti. No brzo se predomislio. Ukrcao se na vlak i otišao do nje. Odlučio je moliti da njega izabere. I čim ju je ugledao na peronu znao je da ga nikad nije prestala voljeti i da će mu se vratiti. Ispričala mu je da se pristala udati za drugoga jer je bio jedini mladić kojeg je poznavala osim Ronalda i zato što je držala da on za nju više ne mari i da ju je zaboravio.

Odmah je odlučila vratiti zaručnički prsten kojeg je dobila, raskinuti zaruke i udati se za voljenog J.R.R. Tolkiena.

Sretan brak i četvero djece

Ronald je o svojim zarukama obavijestio oca Francisa. On im je nevoljko dao svoj blagoslov a Edith je na Ronaldovo inzistiranje napustila svoju Anglikansku crkvu i preobratila se na rimokatolicizam. Naime, slavni pisac je bio vrlo pobožni katolik. Nisu se uspjeli odmah vjenčati, on je morao završiti školovanje, a ona ga je čekala.

Foto: wikimedia J.R.R.Tolkien 1916. godine

Kad je završio sa školovanjem, krenuo je u Prvi svjetski rat gdje je borio u rovovima. Vjenčali su se 22. ožujka 1916. Prvi sin rođen im je 1917. godine, a nakon toga su dobili još dva sina i kći koju je Edith žarko željela.

Jedan od najvećih i najutjecajnijih autora književne fantastike 20. stoljeća pokopan je za svojom ljubljenom ženom u istom grobu u Oxfordu, gradu u kojem je dugo godina predavao na Oxfordskom sveučilištu.

Foto: Wikipedia

Naime, Tolkien je prvo bio 20 godina profesor anglosaksonskog jezika na oxfordskom koledžu Pembroke, a zatim još 14 godina profesor engleskog jezika i književnosti na koledžu Merton. Edith je umrla 1971. godine, a njezin Ronald nepune dvije godine nakon nje. Na njihovom zajedničkom grobu uklesana su imena Beren i Luthien...

Najpoznatiju i trajnu počast svojoj voljenoj Tolkien je dao kada je utkao njihovu romansu u mitologiju Međuzemlja – u priču o Berenu i Luthien.

Tema: Velike ljubavi