Cijena čvaraka na Dolcu šokirala Zagrepčanku: Kak' bu tek bilo oko Nove godine s 'pajcekima'

Čvarci su nekoć bili hrana za sirotinju, danas znaju biti skuplji i od kulena i pršuta! Svake godine cijena topljenih komadića svinjske masti raste u nebo.

Čitateljica 24sata poslala nam je fotografiju sa zagrebačke tržnice gdje je kilogram ovog tradicionalnog specijaliteta 28 eura.

- Ovo me baš iznenadilo. Obzirom kakvo je stanje s pajcekima, koliko će tek biti čvarci oko Nove godine? - pita se čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Čvarci su jedan od specijaliteta u Hrvatskoj, pogotovo u Slavoniji, Baranji i Međimurju gdje se najviše proizvode. Nastaju topljenjem svinjske masti, nakon čega se mast prži dok ne postane hrskava, a potom se preša.

U Hrvatskoj se organiziraju i festivali poput Čvarkijada gdje proizvođači pokazuju svoje umijeće pravljenja ovog specijaliteta.

Cijena čvaraka u studenom prošle godine dosegla je 30 eura po kili, a loša vijest za ljubitelje ove delicije je da bi ove godine mogli prijeći i 30 eura.

Potrošnja svinjskog mesa raste, proizvodnja se smanjuje, a tu je i afrička svinjska kuga zbog koje su na velikim slavonskim farmama već eutanizirane tisuće svinja...

