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Cijena Trumpovih ratova nam se isporučuje na benzinskoj pumpi

Piše Boris Rašeta,
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Cijena Trumpovih ratova nam se isporučuje na benzinskoj pumpi
Foto: Reuters, Igor Kralj/PIXSELL
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Kad se na kraju podvuku računi, državna blagajna možda i neće biti na gubitku, jer će zbog povećane cijene i velikog prometa u turističkoj sezoni na kraju imati plus na naplati PDV-a.

Cijena goriva leti u nebo. Od danas je benzin 1,62 eura, dok je dizel 1,75, a poskupljuju i plin te plavi dizel. Uzroci su jasni. Trump i Netanyahu nastavili su rat protiv Irana i proksi milicija u regiji, ovi su uzvratili žestoko, pa je pored Hormuškog tjesnaca pod vatrom hutista i Bab el-Mandeb, što je odvelo brent naftu na više od sto dolara. Nove najave primirja spustile su je prema 90 dolara za barel. Na Istoku ništa novo, a bome ni na Zapadu. Netko se na ovim cikličkim usponima i padovima cijene nafte silno bogati - a netko predvidivo siromaši. Cijena ovih ratova isporučuje nam se utorkom na benzinskim crpkama.

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Komentari 9
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