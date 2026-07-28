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O NJEMU SNIMILI I FILM

Evo tko je Poljak koji je zapalio oltar i išarao Gospin kip: Prije 9 godina hodočastio u Međugorje

Piše Ivan Jukić,
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Evo tko je Poljak koji je zapalio oltar i išarao Gospin kip: Prije 9 godina hodočastio u Međugorje
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Foto: Screenshot/Društvene mreže
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Devet godina poslije Krakowiak je uhićen u mjestu Cerno kod Ljubuškog zbog sumnje da je zapalio vanjski dio oltara crkve sv. Jakova te oskvrnuo i oštetio Gospine kipove u Međugorju

Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak (31) iz Varšave, osumnjičen za oskvrnuće Gospinih kipova i paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova u Međugorju, prije devet godina u to je poznato hodočasničko mjesto stigao kao vjernik u potrazi za duhovnim mirom.

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Muškarac zapalio oltar u Međugorju VIDEO
Muškarac zapalio oltar u Međugorju | Video: 24sata

Podaci koje su objavili hercegovački i poljski mediji podudaraju se s informacijama o Poljaku koji je 2017. godine pješice hodočastio od Varšave do Međugorja. Put dug oko 1300 kilometara prešao je za 57 dana, a o njegovu je pothvatu poslije snimljen i igrano-dokumentarni film. Krakowiak je tada pokrenuo Facebook stranicu „Z buta do Maryi“, što u prijevodu znači „pješice Mariji“, na kojoj je objavljivao fotografije i detalje s hodočašća.

Prema pisanju poljskih portala, na put se odlučio nakon što mu je dijagnosticirana depresija. Govorio je kako je, umjesto odlaska na more ili u planine, otvorio Google Maps i spontano odabrao Međugorje kao odredište na kojem će pokušati pronaći mir i snagu. U tadašnjim medijskim istupima pričao je i o teškom djetinjstvu, siromaštvu te problemima s alkoholom, drogom i kriminalom. 

Devet godina poslije Krakowiak je uhićen u mjestu Cerno kod Ljubuškog zbog sumnje da je zapalio vanjski dio oltara crkve sv. Jakova te oskvrnuo i oštetio Gospine kipove u Međugorju. Uz oštećene vjerske objekte pronađene su poruke ispisane na poljskom i engleskom jeziku. Gospin kip bio je premazan crnom bojom, a na njemu je bio ispisan natpis „Devil in skirt“, odnosno „Vrag u suknji“.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti vandalskog čina koji je uznemirio stanovnike Međugorja i brojne vjernike.

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Komentari 7
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