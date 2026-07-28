VIDEO Ovo je trenutak uhićenja Poljaka koji je oskvrnuo Gospin kip u BiH: 'Polako? Šta polako?'

Polako? Šta, polako? Skini torbu!, redale su se zapovjedi policajaca u odori i civilu koji su na livadi u mjestu Cerno kraj Ljubuškog u utorak uhiti Poljaka Bartłomieja Włodzimierza Krakowiaka (31) iz Varšave.

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Pokretanje videa... VIDEO Uhićenje poljaka | Video: Čitatelj 24sata

Doslovno u nekoliko sekundi blokirali su mu put van naselja, oduzeli mu stvari i vezali ga lisicama. Kako se vidi na snimci koja već kruži društvenim mrežama, pretresli su ga na mjestu. On je cijelo vrijeme šutio. Bio je crven u licu, vjerojatno zbog sukoba s mladićima koji su ga zaustavili u bijegu.

Ubrzo su na livadu dovezli i policijski auto, te su ga smjestili i odvezli u policijsku postaju na istraživanje.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Krakowiak je osumnjičen za oskvrnuće Gospinih kipova i paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova u Međugorju. Uz oštećene vjerske objekte pronađene su poruke ispisane na poljskom i engleskom jeziku. Gospin kip bio je premazan crnom bojom, a na njemu je bio ispisan natpis „Devil in skirt“, odnosno „Vrag u suknji“.

Poznato je da je još prije devet godina u to je poznato hodočasničko mjesto stigao kao vjernik u potrazi za duhovnim mirom. O svemu je snimio i dokumentarni film.