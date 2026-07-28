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SNIMKA UHIĆENJA

VIDEO Ovo je trenutak uhićenja Poljaka koji je oskvrnuo Gospin kip u BiH: 'Polako? Šta polako?'

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO Ovo je trenutak uhićenja Poljaka koji je oskvrnuo Gospin kip u BiH: 'Polako? Šta polako?'
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Foto: Screenshot/Društvene mreže
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Doslovno u nekoliko sekundi blokirali su mu put van naselja, oduzeli mu stvari i vezali ga lisicama. Kako se vidi na snimci koja već kruži društvenim mrežama, pretresli su ga na mjestu. On je cijelo vrijeme šutio

Polako? Šta, polako? Skini torbu!, redale su se zapovjedi policajaca u odori i civilu koji su na livadi u mjestu Cerno kraj Ljubuškog u utorak uhiti Poljaka Bartłomieja Włodzimierza Krakowiaka (31) iz Varšave.

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Uhićenje poljaka VIDEO
Uhićenje poljaka | Video: Čitatelj 24sata

Doslovno u nekoliko sekundi blokirali su mu put van naselja, oduzeli mu stvari i vezali ga lisicama. Kako se vidi na snimci koja već kruži društvenim mrežama, pretresli su ga na mjestu. On je cijelo vrijeme šutio. Bio je crven u licu, vjerojatno zbog sukoba s mladićima koji su ga zaustavili u bijegu. 

Ubrzo su na livadu dovezli i policijski auto, te su ga smjestili i odvezli u policijsku postaju na istraživanje.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Krakowiak je osumnjičen za oskvrnuće Gospinih kipova i paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova u Međugorju. Uz oštećene vjerske objekte pronađene su poruke ispisane na poljskom i engleskom jeziku. Gospin kip bio je premazan crnom bojom, a na njemu je bio ispisan natpis „Devil in skirt“, odnosno „Vrag u suknji“.

Poznato je da je još prije devet godina u to je poznato hodočasničko mjesto stigao kao vjernik u potrazi za duhovnim mirom. O svemu je snimio i dokumentarni film.

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Komentari 16
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