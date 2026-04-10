Cijene goriva divljaju, Šušnjar: 'Građani neće platiti ovu krizu'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da država aktivno štiti građane i gospodarstvo od udara globalne energetske krize, naglasivši kako Vlada Republike Hrvatske reagira brzo i odlučno. U objavi na X-u je istaknuo kako rast cijena na svjetskom tržištu pogađa sve europske zemlje, ali da Hrvatska poduzima konkretne mjere kako bi ublažila posljedice. - Građani Hrvatske ne smiju snositi teret kriza koje nisu izazvali - poručio je ministar, navodeći kako Vlada ograničava maloprodajne cijene goriva, smanjuje trošarine te kontinuirano prati stanje na tržištu.

Naglasio je i da se mjere prilagođavaju iz dana u dan, ovisno o kretanjima na globalnom tržištu, uz koordinaciju s partnerima u Europskoj uniji.

Podaci koji prate objavu pokazuju da se Hrvatska nalazi među zemljama s nižim cijenama goriva u EU. Prema usporedbi cijena Eurosupera 95 od 30. ožujka, najskuplji benzin imala je Nizozemska s cijenom od 2,46 eura po litri, a slijede Danska (2,36), Njemačka (2,29), Finska (2,27) i Belgija (2,23).

Hrvatska se u toj tablici nalazi na 23. mjestu s cijenom od 1,85 eura po litri, dok je Slovenija nešto skuplja s 1,89 eura. Najnižu cijenu imala je Malta – 1,21 euro.

Slična je situacija i kod dizela. Krajem ožujka najskuplji dizel ponovno je imala Nizozemska (2,33 eura), a slijede Danska (2,23), Njemačka (2,13), Finska i Grčka (2,05) te Francuska (2,01).

Hrvatska je prema toj usporedbi na 22. mjestu s cijenom dizela od 1,66 eura po litri, dok je Slovenija odmah iza s 1,65 eura.

Iz Vlade poručuju kako će i dalje aktivno reagirati kako bi zadržali stabilnost cijena i ublažili pritisak na građane i gospodarstvo u uvjetima nestabilnog tržišta energenata.