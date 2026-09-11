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Cijene goriva opet će ići gore?

Piše 24sata,
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Cijene goriva opet će ići gore?
Ilustracija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Riječ je o trenutačnim izračunima, a konačne cijene još nisu poznate. Cijene nafte i kotacije na tržištu i dalje se mijenjaju, pa do konačne odluke može doći i do dodatnih promjena.

Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim postajama mogle dočekati više cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama RTL Danas, očekuje se poskupljenje benzina, dizela i plavog dizela. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 trebala bi stajati 1,72 eura, što je pet centi više nego dosad. Eurodizel bi mogao poskupjeti četiri centa, na 1,83 eura po litri, dok bi cijena plavog dizela mogla narasti za pet centi, na 1,39 eura.

Neslužbene cijene od utorka:

  • Eurosuper 95 – 1,72 eura po litri
  • Eurodizel – 1,83 eura po litri
  • Plavi dizel – 1,39 eura po litri

Ipak, riječ je o trenutačnim izračunima, a konačne cijene još nisu poznate. Cijene nafte i kotacije na tržištu i dalje se mijenjaju, pa do konačne odluke može doći i do dodatnih promjena.

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Na konačnu cijenu utjecat će i eventualna odluka Vlade o intervenciji. Vlada će nove cijene službeno objaviti u ponedjeljak na telefonskoj sjednici.

Podsjetimo, Vlada uredbom regulira maloprodajne cijene goriva za razdoblje od sedam dana, nakon čega se cijene ponovno utvrđuju.

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