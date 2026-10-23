Cijene nafte eksplodirale! Barel premašio 116 dolara

Cijene nafte poskočile su u petak na međunarodnim tržištima iznad 116 dolara, uz val potražnje u Aziji nakon naznaka mogućeg novog ciklusa američkog rata protiv Irana i zabrinutost za saudijsku naftnu infrastrukturu. U Londonu se barelom u referentnim terminskim ugovorima poslijepodne trgovalo po 3,06 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 116,23 dolara. U gotovo istom iznosu bio je skuplji i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 102,52 dolara.

Pozornost trgovaca zaokupili su nagovještaji o mogućem novom valu američkih napada na Iran nakon izbora za Kongres.

SAD je spreman za dugotrajan sukob s Iranom i može "u dogledno vrijeme" nastaviti s blokom iranskih luka, rekao je američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz za Financial Times.

Washington i dalje želi da se Teheran vrati pregovorima, rekao je Waltz, no ako dogovor ne bude postignut i ako se tranzit brodova kroz Hormuški tjesnac ne vrati na predratnu razinu, sukob bi se mogao nastaviti.

SAD u međuvremenu pojačava ekonomski pritisak na Iran, dodao je američki predstavnik pri Ujedinjenim narodima.

Iran pak uvjetuje povratak pregovorima ukidanjem američke pomorske blokade i upozorava zemlje u regiji uz Perzijski zaljev da bi svaki oblik potpore SAD-u u slučaju novog američkog napada smatrao neprijateljskim činom, citira kineska novinska agencija Xinhua izjavu člana odbora iranskog parlamenta za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Fade Hosseina Malekija za rusku novinsku agenciju RIA Novosti.

"U tom slučaju odluke Irana mogle bi ići i dalje od napada na vojne baze u tim zemljama", rekao je Maleki u intervjuu za RIA Novosti, prema Xinhui.

Trgovce zabrinjava i eskalacija sukoba između jemenskog pokreta Ansar Allah i Saudijske Arabije.

Saudijsko ministarstvo energije objavilo je u srijedu da je dvoje ljudi poginulo u neuspjelom napadu dronova na naftno polje Saudi Aramca Shaybah, prema izvješću saudijske novinske agencije. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je presrela i uništila sedam dronova, ne navodeći pojedinosti o žrtvama ni o šteti.

Glasnogovornik oružanih snaga jemenskog pokreta Yahya Saree opovrgnuo je da su u srijedu izvedeni napadi na Saudijsku Arabiju. Saudijske su pak snage, po njegovim navodima, izvele u prethodna 24 sata 62 zračna napada na jemensku Sanaau i na pokraine Marib, Saadu, Lahdž i Taiz, usmrtivši nekoliko ljudi. Kineska novinska agencija Xinhua napominje da nije mogla neovisno potvrditi te navode.

Meta jemenskih snaga bili su i objekti Saudi Aramca u saudijskoj luci Janbu na Crvenom moru, rekao je Saree.

Odnosi Saudijske Arabije i jemenskog pokreta ponovno su zaoštreni u srpnju, nakon što je vlada u Rijadu blokirala međunarodnu zračnu luku u Saanai, glavnom gradu Jemena, a Anasar Allah objavio da uvodi blokadu saudijskih luka na Crvenom moru.

"Sada je ključno pratiti razmjere stvarnih poremećaja i vrijeme potrebno za normalizaciju rada, budući da će upravo ti čimbenici biti presudni u određivanju iznosa koji su tržišta spremna izdvojiti za dodatak za rizik", rekla je analitičarka XS.coma Linh Tran.

"Ako napadi potraju i odgode isporuke, povišene cijene imat će čvršći temelj", objasnila je analitičarka.

Strahovanja za opskrbu iz regije uz Perzijskog zaljeva i viši troškovi prijevoza podigli su cijenu ruske nafte marke ESPO za tržište Dalekog istoka s rokom isporuke u prosincu i siječnju pa je barel bio skuplji za čak 25 dolara od londonskog Brenta, rekli su trgovci.

Poticaj potražnji bila je i najava američkog predsjednika da će suspendirati ključne sankcije Rusiji, iako detalji još nisu poznati, rekla su dva trgovca.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u četvrtak barel košarice nafte njezinih članica poskupio za 3,80 dolara i stajao je 115,09 dolara.