Tanker potonuo, projektili prijete naftnim postrojenjima: Cijena nafte blizu 111 dolara

Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima nadomak 111 dolara budući da su pozornost trgovaca ponovo zaokupile vijesti o potonuću tankera u Perzijskom zaljevu i prijetnja za saudijsku naftnu infrastrukturu. U Londonu se barelom u referentnim terminskim ugovorima poslijepodne trgovalo po 1,24 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 110,79 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 2,09 dolara i stajao je 105,75 dolara.

Na početku tjedna raspoloženje na tržištima obilježile su učestale nesreće tankera u blizini Hormuškog tjesnaca zbog udara u mine, ali i naznake pojačane diplomatske aktivnosti.

U nedjelju se jedan tanker zapalio i potonuo u južnom dijelu Hormuškog tjesnaca nakon što je udario u podvodnu minu, objavila je iranska vojska, prema izvješćima iranskih medija.

Prošli tjedan prijavljeno je najmanje 10 potvrđenih incidenata u kojima su sudjelovala komercijalna plovila, objavila je analitička kompanija Kpler, a u protekla dva tjedna napadnuto ih je najmanje 18 pa je dodatak na rizik i dalje visok, napomenuli su.

U takvim su uvjetima isporuke nafte iz regije uz Perzijski zaljev u sedmodnevnom prosjeku pale na oko 8,5 milijuna barela dnevno. U prethodnom sedmodnevnom razdoblju prosjek je bio premašio 20 milijuna barela dnevno.

Eskalacija oružanog sukoba između jemenskog pokreta Ansar Allah i Saudijske Arabije raspiruje pak zabrinutost za saudijsku naftnu infrastrukturu. Oštećenja na saudijskim naftovodu do Crvenog mora nedavno su popravljena, ali projektili ponovo prijete isporukama.

U ponedjeljak je jemenski pokret objavio da su njegove snage izvele nekoliko napada na saudijsku energetsku infrastrukturu, zračnu luku i vojne ciljeve, prenosi Reuters.

Među metama napada bila su i postrojenja saudijske državne energetske kompanije Aramco u crvenomorskoj luci Janbu, te naftno polje Šajbah, međunarodna zračna luka u Rijadu i zračna luka u Abhi, priopćio je jemenski pokret. Saudijske vlasti nisu odmah potvrdile te navode, a Reuters ih nije mogao nezavisno potvrditi.

Rijad je pak nedavno zatražio podršku Egipta, a šef egipatske diplomacije Badr Abdelatty razgovarao je telefonom s iranskim kolegom Abasom Arakčijem kako bi se stišale napetosti i obuzdala eskalacija, izvijestila je u subotu iranska novinska agencija IRNA.

Britansko ministarstvo obrane objavilo je pak u utorak da će angažirati borbene zrakoplove Typhoon u obrambenim vojnim misijama kako bi zaštitilo Saudijsku Arabiju od napada jemenskog pokreta.

U uvjetima kontinuiranih napetosti na Bliskom istoku cijene nafte i dalje su visoke, usprkos relativno snažnim isporukama iz Perzijskog zaljeva, a to znači da tržišta u cijenu uračunavaju značajan dodatak na rizik, naveli su u utorak u analizi analitičari ING‑a. Čak i ako nafta bude nesmetano izlazila iz regije uz Perzijski zaljev, usprkos geopolitičkim uvjetima, dio njezine cijene određen rizikom vjerojatno bi se tek vrlo sporo umanjivao, dodali su, a takvih naznaka zasada nema.

Veliki je problem na naftnom tržištu i logistika, odnosno visoke tankerske vozarine, navode analitičari ING‑a. SAD razmatra mjere koje bi omogućile prodaju sankcioniranih tankera kako bi se vozarine spustile, podsjećaju, ali nije jasno koliki bi tankerski kapacitet takav potez oslobodio. Postupak bi bio dugotrajan pa vjerojatno ne bi u kratkom roku donio olakšanje tržištima, napominju Warren Pattersson i Ewa Manthay.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u ponedjeljak barel košarice nafte njezinih članica poskupio za 62 centa i stajao je 108,62 dolara.