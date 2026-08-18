Kanađanin Adam prije 23 godine slomio je nogu kad je pao sa skutera na Hvaru. Vratio se na otok nakon što je preko Facebooka je tražio heroje koji su ga tada spasili
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FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'
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Prije 23 godine na jednoj hvarskoj cesti susreli su se dvoje ljudi koji se tada nisu mogli ni sporazumjeti na istom jeziku. Jedan je bio mladi Kanađanin Adam Sachs, tek nakon završenog medicinskog fakulteta, a druga Eva Blažević, žena s Hvara koja se toga dana slučajno našla na pravom mjestu. Danas, više od dva desetljeća kasnije, ponovno su se zagrlili.
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