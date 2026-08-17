TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvero ljudi koje sumnjiči da su tijekom samo dva dana, prema prethodnom planu i međusobnom dogovoru, namjerno izazvali čak deset požara na području Zadra i Zadarske županije. Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj državljanki Poljske.

Policija sumnja da su požare podmetnuli 14. i 15. kolovoza, u razdoblju u kojemu su visoke temperature, suša i vjetar dodatno povećavali opasnost od brzog širenja vatre. Prema dosad prikupljenim dokazima, osumnjičeni su otvorenim plamenom ili upaljačem palili gorivu tvar, svjesno dovodeći u opasnost ljudske živote i imovinu velike vrijednosti na štetu većine stanovnika Zadarske županije. Kako doznaje RTL, četvorka je sve priznala.

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Požari su, navodi policija, izazvani na zadarskom gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca. Riječ je o lokacijama raspoređenima na širem području županije, zbog čega su vatrogasne snage vrlo brzo morale reagirati na više odvojenih požarišta. Četvero osumnjičenih uhićeno je 15. kolovoza, nešto poslije 20 sati, nakon što je policija zaprimila dojavu građana da osobe uz kolnik na širem benkovačkom području pale vatru. Policijski službenici odmah su krenuli na teren te su brzom intervencijom locirali automobil zadarskih registarskih oznaka u kojemu se nalazila osumnjičena četvorka. Sve četiri osobe su uhićene i dovedene u policijske prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Tijekom kriminalističkog istraživanja provedene su i druge dokazne radnje. Na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Zadru policija je pretražila domove, druge prostorije i vozila kojima su se koristile osumnjičene osobe.

Od 42-godišnjeg hrvatskog državljanina oduzeta je poluautomatska puška s 44 komada pripadajućeg streljiva. Od 46-godišnjaka je oduzet pištolj, kao i više mobilnih uređaja. Policija nije navela jesu li pronađeni oružje i streljivo legalno posjedovani niti dovodi li ih se u izravnu vezu s izazivanjem požara.

Oduzeti mobilni uređaji mogli bi biti predmet daljnjeg vještačenja, koje bi trebalo pomoći u rekonstrukciji kretanja i međusobne komunikacije osumnjičenih. Policija zasad nije objavila što je pronađeno u automobilu u kojem je četvorka uhićena, kao ni druge detalje dokaznog materijala kojim raspolaže.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja sve četiri osobe u zakonskom su roku predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Protiv njih je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u izazivanje više požara, a prikupljeni dokazni materijal dostavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, koje će odlučivati o daljnjim koracima. Na fotografijama privođenja vidi se kako policijski službenici 33-godišnju Poljakinju, bosu i s lisicama na rukama, odvode na daljnje postupanje. Međutim, policija zasad nije objavila pojedinačnu ulogu svakog osumnjičenika niti detalje njihova navodnog dogovora. Sve osobe trenutačno imaju status osumnjičenika, a njihova kaznena odgovornost može biti utvrđena isključivo pravomoćnom sudskom odlukom.

Foto: Čitatelj 24sata

Prema rezultatima dosad obavljenih očevida, u požaru na Bilom Brigu potpuno je izgorio parkirani automobil u vlasništvu 53-godišnjaka. Na području između Škabrnje i Zemunika Donjeg vatra je zahvatila maslinik 48-godišnjeg vlasnika, u kojemu su izgorjela 43 stabla maslina. To, međutim, nije konačan popis štete. Policijski službenici u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju provoditi očevide i prikupljati podatke o svim oštećenjima koja još nisu prijavljena ili evidentirana.

Požare su gasili pripadnici vatrogasnih postrojbi, a zbog njihova opsega i opasnosti u pomoć su uključene i zračne snage. Vatrogasci su tako, u jeku iznimno zahtjevne požarne sezone i dok su istodobno trajale intervencije na drugim dijelovima obale, ponovno morali izlagati svoje živote opasnosti.

Niz požara dogodio se u danima kad su brojne vatrogasne postrojbe već bile iscrpljene velikim intervencijama diljem Dalmacije. Zbog vjetra, suhe vegetacije i visokih temperatura čak i mali plamen u nekoliko minuta može prerasti u nekontrolirani požar, ugroziti naselja i zahtijevati angažman desetak vatrogasaca, vozila i protupožarnih zrakoplova.

Policija nastavlja s očevidima na opožarenim lokacijama, utvrđivanjem konačne materijalne štete i prikupljanjem svih informacija koje bi mogle rasvijetliti način na koji su požari izazvani, pojedinačne uloge osumnjičenih i mogući motiv.

Slučaj četvero uhićenih posebno je uznemirio javnost jer se sumnja da nije riječ o izoliranom činu, nego o nizu od deset namjerno izazvanih požara prema unaprijed dogovorenom planu. Svaki od tih požara mogao je, potpomognut vjetrom i suhom vegetacijom, završiti tragedijom.

Zahvaljujući brzoj reakciji građana, policije, vatrogasaca i zračnih snaga spriječene su još teže posljedice. Ipak, iza požara ostali su spaljena zemlja, uništena imovina i pitanje koje će morati rasvijetliti nastavak istrage - zbog čega bi netko usred najopasnijeg dijela požarne sezone svjesno palio vatru i ugrožavao živote ljudi.

Foto: Čitatelj 24sata

Upravo se pravodobna reakcija građana pokazala ključnom za policijsko postupanje. Njihova dojava omogućila je policiji da vrlo brzo pronađe vozilo i osobe koje se sad povezuje s nizom požara. Slučaj je ponovno pokazao koliko je važno svako sumnjivo ponašanje, osobito paljenje vatre na otvorenom tijekom razdoblja najveće opasnosti, odmah prijaviti policiji ili vatrogascima.