Cijene nafte porasle na čak 109 dolara, pregovori o Hormuškom tjesnacu ponovno u fokusu

Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima na 109 dolara budući da su trgovci nakon američko-kineskog samita ponovo svrnuli pozornost na zastoj u američko-iranskim pregovorima koji bi trebali otvoriti Hormuški tjesnac.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 3,27 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 108,99 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 3,32 dolara i stajao je 104,49 dolara.

Pozornost tržišta ponovo je pred kraj tjedna zaokupio Hormuški tjesnac.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je nakon razgovora s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom da Teheran mora otvoriti tjesnac, dodajući da gubi strpljenje s Iranom.

Tehran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja moraju pak koordinirati tranzit s iranskom mornaricom.

„Fokus sudionika tržišta ponovno je usmjeren na zastoj u mirovnim pregovorima i blokadu Hormuškog tjesnaca, uz rizik od eskalacije oružanih sukoba“, rekla je Vandana Hari, osnivačica tvrtke za analizu tržišta nafte Vanda Insights.

Govoreći o dogovorenim poslovima tijekom američko-kineskog samita, Trump je rekao da Kina želi kupovati američku naftu, a dodao je i da razmišlja o ukidanju sankcija kineskim rafinerijama za kupnju iranske nafte.

No, riječi američkog predsjednika nisu ponudile odgovor na pitanje je li Peking spreman iskoristiti utjecaj na Teheran kako bi ishodio kraj sukoba, napominje Reuters.

Kina je u priopćenju nakon samita naglasila da rat nije trebao ni biti pokrenut.

Trgovci pozorno prate i vijesti o tranzitu brodova kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je od srijede navečer i četvrtak tjesnacem prošlo 30 brodova. Prije izraelsko-američkih napada tjesnacem je dnevno prolazili oko 140 brodova.

Brojka koju navodi IRGC ipak signalizira znatno povećanje u odnosu na prethodne tjedne, ako brojka bude potvrđena, napominje Reuters.

Tvrtka Kpler objavila je u četvrtak da je kroz Hormuz u posljednja 24 sata prošlo 10 brodova, u usporedbi s pet do sedam u proteklim tjednima.Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio jeftiniji za 36 centi i stajao je 114,54 dolara.