SKUPI ENERGENTI

Cijene plina u Europi probile plafon. Sukob na Bliskom istoku se pretvara u energetski rat

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Dado Ruvic

Cijene plina u Europi porasle su za više od 60 posto otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana

Cijene prirodnog plina u Europi porasle su danas i do 35 posto nakon što su se intenzivirali napadi na energetsku infrastrukturu u Zaljevu. Cijene plina u Europi porasle su za više od 60 posto otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Nizozemski TTF ugovor za prirodni plin, koji se smatra europskim referentnim pokazateljem, skočio je na 74 eura, prije nego što je djelomično smanjio dobitke.

Izraelski napad izazvao veliki požar na iranskom plinskom polju Južni Pars 00:29
Dva vala iranskih napada prouzročila su „opsežnu štetu” u Ras Laffan u Kataru, najvećem svjetskom središtu za ukapljeni prirodni plin, što je ponovno potaknulo zabrinutost oko opskrbe energijom.

Iran je gađao Katar nakon što je Izrael bombardirao iranski dio Južnog Parsa, plinsko polje između Katra i Irana s najvećim zalihama plina na svijetu.

SJETVA ĆE BITI SKUPLJA Energetski stručnjak: 'Ovo je ozbiljna kriza i rat, globalna ekonomija će biti ugrožena'
Cijena sirove nafte Brent, globalnog referentnog standarda, danas je također porasla na 112 dolara po barelu. Jučer se, prema izvješćima, stabilizirala na 107,38 dolara po barelu, čime je cijena sirove nafte porasla za više od 48 posto od početka rata. Od 13. ožujka nije pala ispod granice od 100 dolara.

Energetska postrojenja su mete od početka rata, ali do povećanog broja napada došlo je nedavno. Iran na agresiju odgovara zatvaranjem i miniranjem Hormuza, a Izrael i SAD gađaju energetsku infrastrukturu u Iranu, nakon što prvi napadi nisu doveli do kolapsa režima.

