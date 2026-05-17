Kristijan Aleksić (50) smaknuo je mladića (19) • Bio je tempirana bomba, 1994. je ubio djevojku (22) • Bio je vrlo neugodan prema djevojkama
STRAVA U DRNIŠU PLUS+
Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku
Ovo je strašno, pod šokom smo. Ostaješ bez teksta, nisam spavala cijelu noć, tek drugog jutra sam postala svjesna svega, mi smo mu skočili u pomoć, našli smo dečka ranjenog na terasi, još pod dojmom događaja ispričala nam je žena koja poznaje ubojicu Kristijana Aleksića (50) i ubijenog. Nakon što je u subotu oko 23.05 sati u Drnišu iz vatrenog oružja ubio mladića, Aleksić je pobjegao te su za njim intenzivno tragali policajci. Građane su upozorili da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan te da, ako ga vide, to jave policiji na 192.
