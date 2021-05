Prethodna godina naučila me da ne treba govoriti za ubuduće. Do kraja mjeseca ima još dosta, pratimo epidemiološku situaciju i u odnosu na nju donosimo smjernice za dalje, rekao je u subotu ministar Beroš.

Naime, Nacionalni stožer najavio je da će nakon 30. svibnja, ako se nastavi trend pada brojki, doći do popuštanja mjera. Ministar Vili Beroš cijepio je u petak stanovnike Rijeke, kao što je ranije činio u Zagrebu i Osijeku. Novinare je zanimalo kako komentira to što neki koji su cijepljeni misle da više ne moraju nositi masku.

- Istina je da svi cijepljeni, posebno i nakon druge doze su sigurni da se sami neće zaraziti. Međutim, svi mi možemo imati virus u sluznici nosa. Takvi se neće teže razboljeti, ali masku nosimo zbog drugih, ne zbog sebe - rekao je.

Ni u Istri još nema popuštanja mjera. Tamo su u subotu potvrđena samo četiri nova slučaja zaraze. Unatoč tome, na prijedlog Stožera civilne zaštite Istarske županije, uvode se nove nužne epidemiološke mjere za to područje u trajanju do 31. svibnja.

Nužne epidemiološke mjere su obustava održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenom prostoru. Uz to, pučka otvorena učilišta i autoškole predavanja mogu održavati uživo, sukladno modelu A. U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 518 novih slučajeva zaraze korona virusom te je broj aktivnih slučajeva bio 4361.

Među njima je 1217 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 123 pacijenta. Preminulo je 27 ljudi. U samoizolaciji su trenutno 15.804 ljudi. Utrošeno je ukupno 42.015 doza cjepiva. Njemačka je uklonila Hrvatsku s ‘crvene’ liste zemalja u kojima je visok rizik od koronavirusa, objavio je u petak navečer državni epidemiološki Institut Robert Koch, a taj će potez olakšati putovanja u Njemačku. Hrvatska se službeno od danas u ponoć više neće smatrati područjem visokog rizika, nego kao rizično područje, priopćio je institut.

To znači da putnici iz Hrvatske po dolasku u Njemačku neće morati u obaveznu desetodnevnu karantenu, uz predočenje negativnog testa na koronavirus. Za one koji u Njemačku putuju zrakoplovom i dalje je obavezan negativni test prije ukrcavanja na let. Test nije potreban onima koji su potpuno cijepljeni protiv koronavirusa ili su preboljeli Covid-19.

No, putnici iz Hrvatske, kao i svi koji u Njemačku dolaze iz visokorizičnog i rizičnog područja, i dalje se moraju prethodno prijaviti na internetsku stranicu njemačke vlade.

Osim Hrvatske, stupanj rizika u petak je smanjen Sloveniji i Francuskoj. Većina zemalja regije jugoistočne Europe, poput BiH i Srbije još je prošlog tjedna proglašeno rizičnim, umjesto visokorizičnim.