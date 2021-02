Svi oni koji su preboljeli Covid-19 ne moraju ići u samoizolaciju u naredna tri mjeseca u slučaju kontakta sa zaraženom osobom. No, isto to ne vrijedi i za one koji su se cijepili. Cijepljeni svejedno moraju u samoizolaciju ukoliko dođu u kontakt sa zaraženom osobom. Zašto je to tako i hoće li se to mijenjati?

Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, poručuje kako se vode razgovori unutar EU da se to promijeni i izjednači cijepljene i one koji su imunitet stekli prirodnim putem, dakle prebolijevanjem bolesti.

- U ovom trenutku mi imamo čitav niz znanstvenih radova koji ukazuju na određene zaključke koje bi cijepljenima trebali davati određene prednosti, međutim donošenje odluka o tome ovisi o konsenzusu zemalja članica EU. Zato je Europska komisija osnovala Povjerenstvo i sva ta pitanja se razmatraju i o njima se diskutira - kaže Capak dodajući kako je pravilno i utemeljeno pitanje zašto oni koji su preboljeli Covid i stekli imunitet ne bi bili izjednačeni s onima koji su se cijepili i također stekli imunitet.

- Mi smo jedna od zemalja, a ima ih ukupno šest, koje su dopustile prelazak granica onih koji imaju potvrdu da su preboljeli bolest. Ostale zemlje to nisu napravile. Što se tiče prelazaka granica osoba koje su cijepljene, ne postoji još niti jedna zemlja EU koja je to dopustila, iako bi ovih šest, među kojima smo dakle i mi, to trebale pažljivo razmotriti. U nijednoj zemlji EU se ne oslobađa osobe koje su se cijepile od karantene ako su bile u kontaktu sa oboljelim bez zaštite, a ni testiranja onih koji ulaze u bolnice i kolektiv - dodao je Capak naglašavajući kako je sasvim sigurno da će se to uskoro mijenjati.

- U ovom trenutku je naprosto politika takva, a svaki dan se diskutira o tome da se to promijeni. I mi ćemo kao država i stručnjaci hrvatske države stati na stranu ovih koji žele da se to promijeni - rekao je.