Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske održava press konferenciju za novinare.

UŽIVO: Presica Stožera

Danas imamo 688 novoregistriranih slučajeva korona virusa, započeo je epidemiolog i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

- Trenutna incidencija 14 dnevna na 100.000 stanovnika u Hrvatskoj je 115,3. Najvišu ima Dubrovačko-neretvanska, a najnižu Istarska županija. Po incidenciji smo i dalje treći u EU, od nas su bolje samo dvije zemlje. Po stopi smrtnosti smo 19. u EU - rekao je Capak.

- Zadnja istraživanja ukazuju da je učinkovitost cjepiva nakon prve doze vrlo visoka, i što se tiče obolijevanja i hospitalizacije. Mi ćemo produžiti period davanja druge doze, ali na krajnju granicu koju je preporučila EMA - dodao je.

Nakon njega govorila je profesorica Alemka Markotić koja se referirala na najnovije informacije o AstraZenecinom cjepivu.

- Pokazano je da je cjepivo sigurno i učinkovito te da nije bilo ozbiljnijih nuspojava. Smrti koje su se pojavile nisu bile dovedene u vezu s cjepivom. Jedna smrt je bila u kontrolnoj skupini kao rezultat teškooboljelog. Ono što je iznimno važno je da se vidjelo da je nakon prve doze već iznimno velika učinkovitost cjepiva - rekla je Markotić.

Što je uzrok ovotjednom rastu od 30 posto u Hrvatskoj?

- Mi smo u stalnom kontaktu s epidemiolozima. Uvijek je bilo važno traganje za kontaktima, ali sada pogotovo. Za većinu osoba koje su oboljele imamo podatke gdje su se i kako zarazile. U Splitu u bolnici ima 10 novooboljelih u 10 dana, u domu za mentalno retardirane osobe ima još oboljelih - rekao je Capak.

Ima li još pozitivnih na britanski soj, upitala je novinarka.

Što se tiče britanskoj soja, Capak kaže da nema novih informacija o novoozaraženima britanskim sojem i kako određivanja sojeva idu prilično sporo.

- To je komplicirani postupak. Tu trebaju komplicirani softwarei i vrijeme, pa nemamo tu informaciju. U screeningu je 17 uzoraka, no dijagnostika je na početku i ide puno sporije. Svakodnevno pitamo za rezultate, dobili smo informaciju da će ovog tjedna biti otvorena platforma na kojoj će se moći slijediti uzorci - objasnio je Capak.

Profesorica Markotić navodi da većina europskih zemalja ima 20, 30 do 70 posto zaraženih britanskim sojem.

- Sigurno je da i u Hrvatskoj raste postotak. Taj soj preuzima primat nad sojem koji je kružio posljednjih deset mjeseci. Ima ga u visokom postupku, širi se brže i lakše među mlađim ljudima i među djecom. Ni ne moramo ga potvrditi, znamo iz iskustva da on vrlo brzo raste i preuzima prostor - istaknula je Markotić.

Pojavila se informacija da će AstraZeneca isporučiti 50% manje doza, što znate o tome?

- Kao i vi sam iz medija saznao za to. Mi nemamo službenu potvrdu. Ono što mi znamo je da će iduća pošiljka biti manja za 20.000 doza, a tako i ona iza nje, dok će ona treća biti veća za oko 30.000 doza - rekao je Capak.

Stožer je upitan, zašto je portal za prijavu cijepljenja radio samo tri sata?

Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je kako je platforma jučer puštena u testni rad u produkciji, a da je interes iskazalo više od 4000 građana i da je sustav bio stabilan.

- Svi građani koji su jučer iskazali interes će biti pohranjeni i neće se morati ponovno prijavljivati. Bit ćete pravovremeno obaviješteni kad će platforma biti puštena u rad, u idućim danima. Sada je najvažniji rad obiteljski liječnici koji rade popis prioriteta. Kada dođe na red cijepljenje građana, onda će platforma biti važna. Uskoro će se pokrenuti jedan pozivni centar gdje će se oni koji ne koriste informatičku tehnologiju moći prijaviti putem telefona - rekao je Beroš.

Postoji li mogućnost da se mjere opet postrože i hoće li turisti koji su primili dvije doze cjepiva moći doći u Hrvatsku?

- Mislim da je najbolje da izbjegnemo pristup otvori-zatvori. Mi smo radili sve kako bi ga izbjegli. Dakako da mogućnost uvijek postoji i jedna i druga, ali mi bi voljeli da nam mjere traju što duže, odnosno ako nešto otvorimo da se to ne zatvori za tjedan ili dva. Imaju eksperti koji to znaju puno bolje od mene. Ukoliko se budemo pridržavali epidemioloških mjera sve bi se to moglo održavati. Najgore kad se opustite i pomislite 'neće baš mene i neće baš danas' - rekao je ministar Božinović.

Što se tiče turizma, Božinović ističe kako će o tome posebno razgovarati Europsko vijeće. Naravno, kaže, ta mjera ako to više zemalja prihvati i na jedan sinkronizirani način je provodi u praksi.

Okupljanje za Torcidin rođendan i ono zbog smrti Balaševića je drugačije sankcionirano, možete li pojasniti zašto je jednima zabranjeno, a drugima ne?

- U oba slučaja je iskomunicirano da je policija na prvom mjestu vodila računa o javnom redu i miru. Naravno da veće okupljanje ljudi u većem broju u vrijeme pandemije nije dobro. To su sve epidemiološki riskantni događaji - rekao je Božinović.

Roditelji i djeca s poteškoćama spadaju u prioritetnu skupinu cijepljenja, ali dio njih to ne zna, možete li sada to potvrditi da i oni znaju gdje pripadaju?

- To sve ovisi o dijagnozi. Svi oni spadaju u drugu skupinu. I njegovatelji i roditelji imaju pravo na cijepljenje. Svi koji to ne znaju neka se jave s upitom pa ćemo to raščistiti. Sva djeca s poteškoćama u razvoju imaju dovoljno razloga da spadaju u drugu skupinu, iako bi volio vidjeti i detaljne dijagnoze no, svi imaju pravo cijepiti se u drugoj skupini - rekao je Capak.

Čelnik Stožera Davor Božinović danas je gostovao u emisiji N1 televizije i komentirao Stožer, ali i tvrdnju da je HDZ žrtva opasne diskriminacije. Naglasio je, kako će oni od danas pa sve do kraja tjedna razgovarati o mjerama i kako nema potrebe za nezadovoljstvom jer Hrvatska trenutno ima jedne od najblažih mjera u Europi.

- O mjerama će se razgovarati od danas pa do kraja tjedna. Mi o oprezu govorimo cijelo vrijeme, a svako veće otvaranje nosi određeni rizik - rekao je ministar.