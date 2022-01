Prelazak granice i protupravno ribarenje. A svaka ta kazna je 700-800 eura, priča nam savudrijski ribar Danilo Latin (62). U svom 34 godine dugom ribarskom iskustvu svega se nagledao, a do sada je 'ulovio' i preko pola milijuna eura kazni zbog prelaska takozvane crte razgraničenja u Savudrijskoj vali te ribarenju u slovenskim vodama. Zadnju je kaznu dobio prošli tjedan i to 800 eura. Kako će se to riješiti nakon godina "sage", ni sam Danilo ne zna. Latin je ribarev sin, ribario je i njegov djed, a danas uz Latina i njegov sin.