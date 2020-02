'Čim sam sahranila svog djeda, netko mu je pokrao grobnicu'

'Šok. Samo to nas je dočekalo kad smo došli do groba. Tko je takva osoba da tri sata nakon sprovoda ide nekome pokrasti grob?', govori nam to Đurđica Benković iz Zagreba, unuka Vinka Biondića (81) s čijeg groba je u četvrtak netko pokrao lampione i ruže iz vijenca.

Svoga djeda sahranila je oko 11 sati na groblju Miroševac. S obitelji i poznanicima otišla je na misu zadušnicu te na karmine. Vratili su se tri sata kasnije, a grob je bio doslovno očerupan.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Vijenci su bili razbacani. Moja sestra, koja živi u inozemstvu, naručila mu je prekrasan vijenac od 81 ruže. Bio je u obliku srca. To mu je naručila jer mu je samo par dana prije nego je umro bio rođendan. Na njemu je ostalo samo pet ili šest ruža. Netko ih je sve pokupio. Ostavili smo i tri paketa lampiona. Otišli smo na misu i karmine pa smo se vratili onda da ih zapalimo. Ostali su samo karton i najlon u kojem su bili. Otvorili su pakete i to smeće samo bacili oko groba - priča nam ogorčena unuka.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kaže da ne može shvatiti kako netko ima srca to napraviti čovjeku koji je tek sahranjen.

- Neka ih je sramota. Svi smo šokirani. Prođete takve emocionalne šokove jer ste izgubili nekoga dragog i onda još ovo. Baka nije znala ni što da kaže. Čovjek je imao težak život pa onda još i ovo. A grobar nam je tijekom ceremonije spomenuo da zna biti krađa na groblju - dodaje Đurđica.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sve su odmah prijavili i nadležnima koji su pozvali policiju. Iz zagrebačke policije su nam rekli da se okolnosti krađe još uvijek utvrđuju.

Tema: Hrvatska