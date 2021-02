Virus napada čak i mozak, simptome smetenosti i malaksalosti itekako smo osjećali obitelj i ja, rekao je sredinom rujna saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, kad je i prebolio COVID-19.

Mjesec dana kasnije u raspravi na izvješće o radu pravobraniteljice za djecu ovako je neukusno komentirao udomljavanje djece od istospolnog para u Hrvatskoj: “Evo, imamo presedan, dva vesela momka fino urednih brada, lijepo ošišani, jedan moderan europski par, oni su dobili priliku da udome djecu... Super... Gdje su nam kriteriji, može li sutra čovjek i magarac udomljavati dijete”.

Još nije poznato koliko su dugotrajne posljedice nakon prebolijevanja korona virusa, kao ni utječe li virus na čovjekovo prosuđivanje, razmišljanje i poglede na svijet. Čini se da je virus ostavio traga jer Zekanović sad pokušava na mala vrata u Saboru ukinuti pravo na pobačaj.

Podržali ga Grmoja i Troskot

Dok se zdravstveni djelatnici u bolnicama bore za život korona pozitivnih na respiratorima, dok se Banovina trese, a tamošnje stanovništvo više gubi u mirnodopsko doba nego tijekom rata, dok ugostitelji ne znaju kako preživjeti mjesec i do kada će ta agonija trajati, dok Hrvatsku i okolne zemlje tresu afere o sustavnim seksualnim zlostavljanjima žena, studentica, i to od uglednih članova društva, zastupnik Zekanović bavi se pitanjem zabrane pobačaja.

Točnije, Hrvatski suverenisti u Saboru prikupljaju potpise kako bi se na dnevni red stavio njihov rigorozni prijedlog zakona o zaštiti života koji definira da ljudski život počinje u trenutku začeća i koji bi de facto zabranio pobačaj osim u slučajevima kad je ugrožen život trudnice. Inicijativu su podržali i mostovci Zvonimir Troskot i Nikola Grmoja.

- Ovo je najvažnija bitka da se zaštiti život. Naš prijedlog zakona je iznimno jasan, ključan je drugi članak koji kaže da svako ljudsko biće ima pravo na život, da život ljudskog bića počinje začećem i da se on štiti od začeća do prirodne smrti. Svi oni koji se kunu na demokršćanstvo i mole glasove demokršćana bilo bi dobro da se ponašaju u političkoj areni u skladu sa svojim svjetonazorom. Nemojte nas vraćati u srednji vijek, 2021. godina je, debelo smo zakoračili u 21 stoljeće, oduzimati nekome život bez suđenja, koji se ne može štititi u majčinoj utrobi, to su maniri ponašanja ne 19. stoljeća nego puno prije toga - poručuje Zekanović.

Na pitanje znači li to da se on zalaže za zabranu pobačaja u bilo kojoj situaciji, pa i u slučaju silovanja, napominje da u svojem prijedlogu zakona ima jedan mali izuzetak kad bi to bilo moguće.

- A to je situacija kad je ugrožen život majke pa da se tad procijeni što čini manje zlo. Uvijek oni koji su za abortus i da se nerođenim stvorenjima može oduzeti život bez suđenja postavljaju pitanja ekstremnih slučajeva kao opozicija zdravom razumu i znanosti. Imate situacija koje su iznimno teške i teško je govoriti o njima, ali hajdemo postaviti činjenice za sve one koji to ne razumiju kad život počinje - rekao je Zekanović.

O svojem prijedlogu je izvijestio i na Facebooku, gdje su mu poručili da postoji puno načina na koje se može zaštititi život, a da se ne petlja u ženino pravo na izbor i donošenje odluka o vlastitom tijelu, pa da je napravio online suicid. Pita ga se i zašto se onda slavi rođendan na dan kad smo izašli iz maternice, a ne na dan kad smo začeti, a neki se pitaju i je li moguće da je on dio 21. stoljeća.

Po tom je pitanju odlučio ispitati i puls Twittera, gdje je postavio anketu s pitanjem “Jeste li za zaštitu života” i ponudio samo dva odgovora: “Da, ja sam za život” i “Ne, ja sam za abortus”. No anketom se nije proslavio, a ni dobio odgovore kojima se nadao. Jer 82 posto ljudi je dalo glas odgovoru “Ne, ja sam za abortus”. Uz to, tviteraši su mu se prilično izrugivali. Tako je Irena na Twitteru napisala: “Gdje su Zekanović i ekipa kad jedan grad veličine Zadra ostane bez ginekologa???? E fakat mi je više pun kufer”. Ondje mu je Pavel pak poručio: “Nakon zaštite života od potresa, Zekanović traži zaštitu života od začeća. Neka mu netko objasni čemu služi kontracepcija”.

- Ovim zakonom želimo pokazati da Hrvatski suverenisti imaju vrlo jasno određene politike i svjetonazor od kojeg neće nikad odustati. Beskompromisno ćemo se boriti za zaštitu života i onih koji nemaju još svoj glas - poručio je zastupnik Suverenista Marko Milanović Litre predstavljajući sa svojim šefom Hrvojem Zekanovićem inicijativu koju su pokrenuli kako bi se zabranio pobačaj.

U ponedjeljak su počeli prikupljati potpise saborskih zastupnika za svoj prijedlog zakona o zaštiti života, a da bi ga vladajući stavili na dnevni red sjednice, Suverenisti moraju skupiti 30 potpisa. Ovo je već drugi put da Zekanović pokušava svoj prijedlog, kojim bi se zabranio pobačaj, progurati u saborsku proceduru. U prošlom sazivu Sabora, rekao je, prikupio je samo sedam potpisa. Ali ovaj put je optimističniji.

- Za znanstvenike tu nema dileme, počinje začećem, ali da bi se život štitio od začetka, Sabor zakonski mora regulirati tu znanstvenu činjenicu. Danas imamo suprotstavljena dva svijeta, jedan koji se poziva na znanost i drugi koji isključivo gleda sebe - rekao je Zekanović, kojega građani mjesečno plaćaju 19.400 kuna.