'Činjenica da je Tramišak prvo izašla u medije ukazuje da nema povjerenje u premijera'

Ne samo da je neobično nego potvrđuje ono što mi govorimo već više od dva mjeseca, a to je da je ova Vlada propala. Jasno je da, ne samo da se ministri smjenjuju po nalozima USKOK-a zbog uhićenja ili vođenja istraga, već i to da ministri nemaju osnovno povjerenje u predsjednika Vlade jer činjenica da je ministrica Tramišak prvo izašla u medije ukazuje na to da premijer nema kontrolu nad tom Vladom, poručuje predsjednica saborskog Kluba zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić komentiravši činjenicu da ministrica EU fondova Nataša Tramišak prijetnje, koje, kako je sama rekla, dobiva još od prošlog ljeta, a do jučer ih nije prijavila policiji niti o tome obavijestila predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

A da je pod udarom prijetnji zbog toga što nije produžila ugovor s tvrtkom Omega Software prvi je ovaj tjedan objavio tjednik Nacional. Tramišak je to potvrdila i za Jutarnji list prije dva dana istaknuvši da nije ništa rekla šefu Plenkoviću niti ih prijavila policiji jer se bavila svojim resorom. No, nakon što je sve izašlo u medije ipak se jučer obratila policiji. Nacional prijetnje dovodi u vezu s utjecajnim HDZ-ovcem Milijanom Brkićem i savjetnikom premijera Zvonimirom Savićem. Ministrica o imenima ne želi.

- To sve upućuje na to da naš zahtjev za raspuštanjem Sabora treba biti uvažen i da mandat treba vratiti građanima. Premijer ne kontrolira niti Vladu, a, evidentno, više niti svoju stranku. Evidentno je da postoje neslaganja unutar HDZ-a. Kada se ne obratiš predsjedniku svoje stranke, ujedno i premijeru, oko takvih problema, a koji nadilaze njezin resor, to ukazuje na unutarnje borbe unutar samog HDZ-a. Ali, to je njihova stvar, a naša zajednička je da ova Vlada ne funkcionira, da je propala i da premijer nema osnovnu kontrolu niti povjerenje svojih ministara - ističe Benčić koja za ministričine izjave poručuje da su bajka za malu djecu.

- Imate resor koji upravlja milijardama kuna iz EU fondova, koji drži gotovo cijelu ekonomiju Hrvatske, vi dobivate prijetnje zbog načina dodjele ugovora i o tome ne razgovarate s premijerom. Kome to izgleda realno? Po meni su te njezine izjave nevjerodostojne i evidentno je da se radi o tome da na neki način ministrica nema povjerenje u premijera - kaže.

SDP, pak, ukazuje da je Tramišak prijetnje prijavila tek jučer, baš dan uoči rasprave o osnivanju Istražnog povjerenstva koje su pokrenuli upravo oni s Možemovcima, odnosno Zeleno-lijevim blokom, a koje bi se trebalo baviti aferama unutar resora EU fondova. Inicijativu su pokrenuli nakon uhićenja bivše ministrice Gabrijele Žalac i ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica. Benčić smatra kako će upravo situacija oko Tramišak dati dodatnu važnost i težinu današnjoj raspravi, a ne skrenuti pozornost s nje.

- Mi smo kontinuirano u situacijama da imamo paralelno šest afera na razini države, a onda ih premijer pokušava zataškati, odnosno prekriti time da se bavi međunarodnim pitanjima, odnosno ratom u Ukrajini ili dronom, tako da ja ne bih rekla da će to maknuti pozornost s ove današnje rasprave. Dapače, mislim da je današnja rasprava itekako važna jer nije samo o Petricu i bivšoj ministrici Žalac te načinu na koji su oni sklapali ugovore, nego o tome postoji li efikasna kontrola i mogućnost da se sredstva iz EU fondova koriste da bi se namirili određeni stranački ljudi i interesi pa samim time ovo što je izašlo s ministricom Tramišak daje dodatnu važnost toj raspravi - poručila je.

Najčitaniji članci