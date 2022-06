Ćipe iz DP-a kaže da Sabor treba zasjedati bez ljetne stanke, evo što kaže ostatak saborske ekipe

Sabor prestaje s radom 15. srpnja i mi dva mjeseca imamo godišnji odmor. Od čega, pita se zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić Ćipe, koji se nikako ne slaže da Sabor u ovim neizvjesnim trenucima rasta inflacije i rata koji kuca na vrata Europe ne zasjeda do 15. rujna.

Inače, ta ljetna stanka u trajanju od dva mjeseca propisana je Ustavom. Kao i ona zimska od 15. prosinca do 15. siječnja.

- Pitam premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i HDZ zar ne bi bilo primjereno prema narodu raditi ova dva mjeseca, napraviti reforme, od zdravstva do poljoprivrede, gdje nam na vrata kuca možda i glad za šest mjeseci, poskupljenje cijena, energenata... Zar ne bi Sabor trebao izvanredno zasjedati ova dva mjeseca i ne ići na godišnji odmor, zar ne osjećaju potrebu da bi trebali jedan godišnji odmor dati narodu, provesti prave promjene i reforme? Ako sad nije vrijeme za prave reforme, kada imamo rat na tlu Europe, onda toliko o ljubavi prema hrvatskom narodu i hrvatskoj državi - poručio je.

No, smatra da ostali u Saboru izvanredno zasjedanje iduća dva mjeseca bez stanke ne bi podržali.

- HDZ, SDP, sve su to isti ljudi, nađite mi razliku. I SDP je dva puta bio u prigodi to promijeniti, pa nisu - rekao je.

Mlinarić je najavio da njegova stranka neće podržati najavljene ustavne promjene u vezi referenduma koje inicira HDZ jer smatraju da će se njima građanima onemogućiti da bilo što promijene putem referenduma.

Grbin: 'Mi smo 2013. predlagali izmjene Ustava, među kojima i ukidanje ljetne stanke'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin podsjeća kako je SDP još 2013., kada je predlagao izmjene Ustava, predložio upravo i ukidanje dvomjesečne ljetne stanke.

- Ako smo to tada predložili, onda sigurno 2022. nismo promijenili mišljenje. Ako za to postoji suglasje, onda nema nikakvog razloga da i to ne bude predmet predloženih izmjena Ustava - rekao je i podsjetio kako je SDP tada predlagao da se stanka skroz ukine.

- Predlagali smo da Sabor zasjeda, a da se onda na razini predsjedništva Sabora odluči da li će se odrediti dva, tri, četiri tjedna odmora vezano uz božićne blagdane ili tijekom, u pravilu bi to bilo kao u mnogim drugim parlamentima, kolovoza - rekao je dodavši kako je dobar primjer zasjedanja Europskog parlamenta.

Petrov: 'Što se mene tiče stanku ne moramo imati, no prvo treba riješiti problem onih koji ne dolaze na posao cijele godine'

Šef Mosta Božo Petrov s ukidanjem ljetne stanke nema problem, no smatra da bi prije toga trebalo riješiti problem ne dolaska na posao pojedinih zastupnika tijekom cijele godine.

- Ima onih saborskih zastupnika koji nisu ni gradonačelnici, niti načelnici niti njihovi zamjenici i svejedno ih nema u Saboru. Most je prije nekoliko godina predložio da se rigorozno kazne oni koji ne dolaze u Sabor, a primaju za to plaću, pa se preko prijedloga drugih Klubova došlo do ovoga da ih se kažnjava maksimalno s 1500 kuna mjesečno, što je smiješno. Ako će se time nešto promijeniti, ja sam prvi za tu ideju, ali se treba riješiti najprije ovo što se događa devet mjeseci, a što nitko ne želi urediti - poručuje i dodaje kako bi se stvari drastično promijenile kad bi se prihvatio Mostov prijedlog da se zastupnike bira imenom i prezimenom, a ne stranački.

- A to su vladajući odbili jer je njima potrebna stranačka mašinerija. Tada bi se značajno stvari promijenile i tada bi zaista bili odgovorni građanima. Mislim da trebamo od glave rješavati probleme. Milijun puta je važnije urediti da zastupnici ovih devet mjeseci dolaze na posao i sudjeluju u radu redovito. Što se mene tiče, mi ne trebamo imati niti 15 dana pauze, ja bih to rezao skroz, nikakav problem - rekao je dodavši kako predsjednik Sabora u svakom trenutku može sazvati izvanrednu sjednicu.

Upitan za HDZ-ovu inicijativu promjene Ustava oko referenduma, Petrov je istaknuo kako ga HDZ želi promijeniti na način da u potpunosti ukinu referendum.

- Mislim da bih bio lud da budem na tom sastanku. A mislim i da su pogriješili profesiju i prestali biti predstavnici građana. Političari bi se kao predstavnici građana trebali boriti da imaju što više mogućnosti za izraziti svoju volju, političari ne bi smjeli gušiti tu mogućnost. Danas imamo HDZ koji to predlaže i ostale koji objeručke prihvaćaju te sastanke - poručio je.

'Vrhovni sud ništa nije zabranio, dao je američkim građanima demokraciju'

O SDP-ovoj inicijativi vraćanja u Ustav prava na pobačaj, Petrov kaže kako je Ustavni sud davno dao pravorijek o tome.

- To je čisto skupljanje bodova. Njima ne treba referendum da bi bio omogućen pobačaj jer je po Ustavu on omogućen u Hrvatskoj - kaže.

Govoreći o odluci američkog Vrhovnog suda o pravu na pobačaj, istaknuo je kako on ništa nije ukinuo ni zabranio nego je dao mogućnost direktnog izjašnjavanja američkim građanima kroz savezne države o pobačaju.

- Vrhovni sud im je dao demokraciju - rekao je.

Posavec Krivec: 'Stanka nije godišnji odmor zastupnika, mi nemamo radno vrijeme'

Predsjednica Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec slaže se da možda u ovoj situaciji stanka nije potrebna.

- Uistinu, u situaciji u kojoj se nalazimo, možda nam nikakve stanke nisu potrebne i možda trebamo raditi bez prekida, ali to je moguće i sada. Trebamo se zapitati zašto građani Saboru redovno daju najnižu ocjenu, a je li rješenje samo ukinuti ustavnu stanku, mislim da nije - poručila je.

Upitana je li dvomjesečna stanka preduga, Posavec Krivec kaže da može biti preduga iz ove pozicije, ali da je ne smatra godišnjim odmorom zastupnika.

- Zastupnici su dužnosnici i nemaju radno vrijeme, oni su izabrani od naroda da u svakom trenutku odgovaraju na pitanja i izvršavaju svoju zadaću. Svi parlamenti u svijetu imaju definirano vrijeme zasjedanja, ne mijenjaju se i isti su u kontinuitetu i to osigurava stabilnost funkcioniranja države kada se radi prema pravilima. Iz ove perspektive mogu reći da nam nije potrebna dvomjesečna ljetna stanka, ali onda možemo reći da nam ne treba ni mjesec dana stanke zimi, no, to je pitanje koje trebamo zajednički urediti, a ne samo uhvatiti se na udicu koju je netko bacio u javnost - zaključila je.

Najčitaniji članci