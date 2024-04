Ćipe Mlinarić 2024.: 'Plenkovića nikada nisam nazvao lopovom!' Ćipe 2023.: 'Plenković je lopov!'

Stipo Mlinarić Ćipe, član predsjedništva Domovinskog pokreta, ustvrdio je šefa HDZ-a Andreja Plenkovića u Saboru nikada nije nazvao lopovom. - Ali da je lopov ili takve riječi ja nikad nisam izgovorio u sabornici - rekao je Mlinarić u razgovoru za N1.

Međutim, da to baš i nije tako, dokazuje snimka iz Sabora koju je Mlinarić podijelio na svom Facebooku prije godinu dana, 24. veljače. Plenkovića je nazvao lopovom, izdajnikom i najvećim neprijateljem hrvatskog naroda. Izjavu možete poslušati na snimci.

- Više nije tek vaša stranka talac jednog čovjeka, nego je sada cijela Hrvatska talac jednog lopova, izdajice i najvećega neprijatelja hrvatskog naroda. To ste vi, gospodine Plenkoviću. Do dna želuca mi se gadi vaša laž, manipuliranje, izdaja, a ponajviše od svega mi se gadi što ste učinili od digniteta Domovinskog rata i od hrvatskih branitelja, koji danas nemaju gdje više podići glas, jer ste korumpirali sve udruge koje bi ih trebale štititi i braniti - rekao je tada Mlinarić.

- To je bio opoziv Andreja Plenkovića u 1 sat navečer. Aludirao sam da su ukrali dva referenduma. Kuščević i ekipa su ukrali. Ne bježim od svoje izjave. Tad što sam rekao je to stajalo, stoji i danas. Ukrali su referendum. Sad to vadite iz konteksta. Ljudi su skupili referendumske inicijative. nije bilo referenduma. To je činjenica - objasnio je Ćipe.