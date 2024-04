Mlinarić Ćipe (DP): HDZ nam nije ponudio četiri ministarstva! Ne prodajemo se za fotelje...

Tko će prvi do 76 ruku? Neki su sigurni kako će do toga doći HDZ koalicijom s Domovinskim pokretom, ali članovi DP-a tvrde kako pregovori, barem oni pravi, još nisu ni počeli. Stipo Mlinarić Ćipe iz DP-a kazao je to u izjavi za N1 televiziju... "Bilo je kontakta, ali to je više telefonski nego što se se sjelo i razgovaralo kako bi se trebalo razgovarati. Domovinski pokret se nikome nije obećao, Domovinski pokret će pregovarati sa svima. Ako imaju pregovarački tim, ako imaju ozbiljne politike mi ćemo sjesti i razgovarati sa svima. Mi se nikom nismo unaprijed obećali, što vidimo u medijima u ovih par dana, i da se već govori o raspodjeli ministarstva" kaže DP-ovac.

Demantirao je da je HDZ njegovoj stranci obećao četiri ministarstva.

- To je laž, spin koji je pušten da bi se pregovori doveli u slijepu ulicu. Danas imamo predsjedništvo i donijet će se strategija pregovaranja sa svima i onda ćemo vidjeti možemo li se s nekim dogovoriti, postoji opcija da se ni s kim ne možemo dogovoriti i onda slijede novi izbori. Domovinski pokret drži do svojih riječi, ni u jednom obliku suradnja sa SDSS-om ne dolazi u obzir, izričito s Možemo! ne možemo biti dio ničega. Mi se ne prodajemo za fotelje - kaže Mlinarić Ćipe, piše N1.

Demantira i da je Andreja Plenkovića u prošlosti nazvao lopovom.

- Rekao sam da država ne smije biti talac jednog čovjeka to i sada kažem. Nitko nema pravo da zbog nečijeg ega bude taoci cijela država. Ego ne smije biti ispred hrvatskog naroda - kazao je.

Komentirao je i stranku Most te je kritizirao njihovu ponudu za suradnju.

- Poslije izbora nam nude ruku suradnje, Most je poziv dobio prije godinu i dva mjeseca, išlo bi se u koaliciju i HDZ ne bi imao 61 mandat i drugačije bi se pregovaralo. Oni nas sada pozivaju u koaliciju s Možemo, ne znaju ni oni u što - poručio je za kraj.

