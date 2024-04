Ćipe iz Domovinskog pokreta na 'fejsu' je objašnjavao što znači voljeti Srbe. Spominjao i SDSS

Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta na društvenim mrežama je obajsnio kako on vidi odnos prema Srbima u Hrvatskoj. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

- Voljeti druge ne znači mrziti i nijekati sebe. Voljeti Srbe u Hrvatskoj ne znači davati im novce iz državnog proračuna kako bi blatili moj narod i državu u kojoj zajedno živimo. Voljeti Srbe i davati im njihova prava nije isto što i pokoravati se SDSS-u. Voljeti Hrvatsku i svoj narod ne znači, kako to mnogi čine i misle, uvijek i zauvijek dokazivati tu ljubav tako da radimo u korist vlastite štete. Voljeti druge i uvažavati ih ne znači stalno ispunjavati zadatke koje nam oni daju, kako bi se dokazalo da smo prema njima fer.

Voljeti druge, uvažavati druge, poštivati druge, nipošto ne znači manje voljeti sebe, odricati se svojih prava, dokazivati da ih voliš gazeći po sebi, niječući sebe, i mrzeći sebe. Voljeti Srbe u Hrvatskoj, ne znači činiti sve što Pupovac zatraži, niti voljeti Srbe znači financirati mrziteljske novine koje neprestance provociraju i raspiruju mržnju, ili pristajati na bilo kakvu ucjenu koju traži bilo koji političar.

Domovinski pokret na to ne pristaje! Nego, voljeti Srbe, znači biti fer, misliti na njihov bolji život, njihova ljudska prava, misliti na to da ih nitko ne smije ugnjetavati, progoniti, obespravljivati. Nego, voljeti sebe, i činiti sve što je dobro i interes mog naroda, uvijek i bezuvjetno, ma kako to tko shvatio i doživljavao. To je stajalište i politika Domovinskog pokreta, i bit će politika svake vlade u kojoj – ako se to dogodi – će sudjelovati Domovinski pokret - piše Mlinarić.

Podsjetimo, Ćipe je ranije tvrdio kako šefa HDZ-a Andreja Plenkovića u Saboru nikada nije nazvao lopovom. Međutim, da to baš i nije tako, dokazuje snimka iz Sabora koju je Mlinarić podijelio na svom Facebooku prije godinu dana, 24. veljače. Plenkovića je nazvao lopovom, izdajnikom i najvećim neprijateljem hrvatskog naroda. Izjavu možete poslušati na snimci.

- To je bio opoziv Andreja Plenkovića u 1 sat navečer. Aludirao sam da su ukrali dva referenduma. Kuščević i ekipa su ukrali. Ne bježim od svoje izjave. Tad što sam rekao je to stajalo, stoji i danas. Ukrali su referendum. Sad to vadite iz konteksta. Ljudi su skupili referendumske inicijative. nije bilo referenduma. To je činjenica - objasnio je Ćipe.