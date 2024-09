Ćipe o stanju u DP-u: 'Nije bilo velikih stranačkih gubitaka'

Saborski zastupnik i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe poručio je u srijedu kako nakon unutarstranačkih izbora i raskola stranke nije bilo velikih gubitaka te naglasio da parlamentarna većine nije ugrožena, unatoč tome što su otišla dva zastupnika.

- Nije bilo velikih stranačkih gubitaka, otišla su dva saborska zastupnika i to je to. Domovinski pokret ide dalje čvršće i jače. Stat ću ovdje u svibnju nakon lokalnih izbora i vidjet ćete da govorim istinu, da će Domovinski pokret biti treća snaga, kao što je bio i do sada - poručio je Mlinarić uoči sjednice Predsjedništva Sabora, koji idućeg tjedna počinje zasjedati nakon dvomjesečne ljetne stanke.

Dva saborska zastupnika koja su napustila stranku nakon unutarstranačkih izbora na kojima su pobjedu odnijeli novi/stari predsjednik Ivan Penava i njegova struja, su Igor Peternel i Krešimir Čabaj. Klub zastupnika u Saboru sada broji devet članova, a Peternela će na funkciji predsjednika Kluba zamijeniti Ivica Kukavica.

- Nitko nije sretan kad dolazi do osipanja, ali u ovom slučaju mogu tvrditi da ćemo definitivno biti homogeniji, čvršći i jači jer je i dosad bilo nekih pukotina u radu - kazao je Kukavica.

Zagreb: Penava ponovno predsjednik Domovinskog pokreta, zamjenik je Stipo Mlinarić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je rejting stranke nakon nedavnih unutarstranačkih izbora pao, Ćipu to ne zabrinjava.

- Ja sam osnivač DP-a, od prvog dana sam u DP-u, sjećam se da je rejting kad je otišao Miroslav Škoro bio 2,1 posto i da smo na sljedećim izborima postali dio vlasti. To što je trenutno rejting oko pet posto ništa ne zabrinjava, vidjet ćete s našim radom rezultate i da će rejting biti puno veći - rekao je.

Parlamentarna većina je, kaže, unatoč napuštanju dva zastupnika, stabilna. "Imamo 77 ruku, nikakva većina nije ugrožena".

Osvrnuvši se na dojučerašnje kolege Peternela i Marija Radića i njihovo osnivanje nove stranke, Ćipe je pozvao Radića da preuzme odgovornost, dođe u Sabor i tu predstavlja svoje politike.

- A ne kao protekle četiri godine iz sjene - dodao je.