Dobar prijatelj zlata vrijedi, a stvarno rijetki i iznimni ljudi imaju tu sreću da zajednički cilj poveže njih oko 70. Jedna od takvih sretnica je Simona Brlić-Kukoleča (27), odnedavno magistra molekularne biologije i novopečena vozačica. Njezini prijatelji udružili su se kako bi joj darovali ono što joj doista treba, za što je štedjela i što je planirala sama kupiti - prvi automobil.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Simoni su u tajnosti kupili prvi automobil: 'Prava sam sretnica. Imam zlatnih čak 70 prijatelja' | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva

Prošle subote, 13. prosinca, na dan kad je imala promociju diplome te je navečer u jednom domu u podsljemenskoj zoni organizirala slavljenički “party godine” za sve velike ljude i prijatelje u svom životu, iznenadili su je malim gradskim rabljenim automobilom, na kojemu može brustiti novostečene vještine. Riječ je o crvenom Suzuki Swiftu, koji je Simona nazvala Suzy. Inače, Suzy je punoljetna (2007. godište) te je prešla oko 143.000 kilometara, no bivša vlasnica brižno ju je pazila. Višak novca koji su prijatelji prikupili dali su joj za prijenos automobila te servis, ako bi zatrebao. Auto je uredno registriran još gotovo godinu dana, a Simoni su prijatelji nabavili i naljepnicu “Novi vozač, ne trubi, bum plakala” kako bi i drugi vozači znali da je za volanom “friška vozačica”, koja se još privikava na darovanog benzinca.

24sata Zagreb: Studenticu prijatelji iznenadili i kupili joj automobil | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bio mi je to šok jer sam spojila ljude koji se nisu svi međusobno ni poznavali, iz srednje škole, s fakulteta, s posla, iz kvarta... Nikad prije zapravo nisam ništa ni slavila, ali sad sam odlučila proslaviti jer su zaredali neki bitni događaji. Svima sam to najavila dva mjeseca ranije, da rezerviraju taj datum - još pod dojmom rekla je Simona, koja je vozački ispit položila prije otprilike mjesec dana. Teoriju, prvu pomoć i vožnju, sve je položila iz prve. Namjeravala je nakon polaganja prikupiti novac za auto te je odvajala dio zarade od posla preko student-servisa. No onda je većinu novca potrošila na party, na koji je pozvala 70-ak ljudi. Bila je tamo i njezina majka, koja je za sve saznala dan prije, ali nije smjela reći. I ona i Simonin otac, koji je tad bio na terenu pa je kasnije saznao, bili su presretni što njihova kćer ima tako divne ljude oko sebe.

Sve držali u tajnosti

- Rekla sam sebi da ću kupiti auto nakon Nove godine i da moram puno raditi kako bih opet zaradila za njega. Na kraju su mi oni kupili auto, stvarno su me duboko dirnuli, plakala sam cijelo vrijeme. Ideja je krenula od moje prijateljice iz srednje škole, Eme. Ona je napravila grupu sa svim ljudima koje sam pozvala na party, a dva prijatelja sa mnom su gledala aute dok sam tražila po oglasima. Znali su što želim nabaviti, oni su našli auto, a, koliko su mi rekli, svatko je uplatio koliko je mogao - kazala je Simona, zahvalna što ima takav “mali krug velikih ljudi”.

Sve su sve držali u tajnosti do velikog partyja, na kojem je Ema zamolila Simonu da nakratko izađu.

- Prvo sam vidjela hrpu ljudi, uopće nisam vidjela auto. I prije toga su mi napravili iznenađenje: došao je prijatelj koji je bio na medenome mjesecu i za kojeg sam mislila da neće doći na zabavu. Tad sam se već bila rasplakala. Mislila sam da su dovukli još nekoga tko je rekao da neće moći doći. Kad sam vidjela auto, pomislila sam da su me izveli da vide kako vozim, kao neka probna vožnja, dok nisam ugledala mašnice na njemu. Tad sam shvatila da su mi stvarno kupili auto - ne skidajući osmijeh s lica prepričavala je Simona. Ova skromna i vrijedna djevojka rodom je iz Siska, a u Zagreb je došla s 15 godina, nakon što je upisala srednju školu, V. gimnaziju. Živjela je prvo u učeničkom domu, nakon srednje škole upisala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu te je prve dvije ili tri godine stanovala u studentskom domu. Preko student-servisa počela je raditi prije šest godina u jednom lancu brze prehrane. Na poslu je našla i ljubav, dečka Karla, s kojim živi u već drugom zajedničkom stanu u najmu. Imaju dvije mace, koje obožavaju, Laticu i Pile, koje su udomili iz azila.

- Sad će imati četiri godine. Obje su iz udruga, jedna je iz Prave šape iz Zagreba, a druga je iz Udruge 9 života iz Osijeka. Po karakteru su skroz drukčije, jedna je pomalo divlja, a druga vrlo mazna - kaže Simona, koja slike svojih maca ima i na platnenoj maslinastozelenoj torbi, koju joj je darovala najbolja prijateljica iz djetinjstva.

’Život ju nije mazio’

O Simoni sve najbolje govore i njezini prijatelji.

- Život ju nije mazio u djetinjstvu, ali ju je poslije ‘pomazio’ zlatnim ljudima, uz koje je postala još bolja osoba. Simona ne samo da je prava lavica u životu nego je i rođena u znaku Lava i zaista je zaslužila sve što je postigla u životu - rekla je Maja iz Siska, Simonina najbolja prijateljica od malih nogu.

24sata Zagreb: Studenticu prijatelji iznenadili i kupili joj automobil | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Svi koji poznaju Simonu znaju koliko je cijeli život vrijedna i samostalna. Sama si financira stan, hranu, studiranje, a nedavno i vozački ispit, koji je položila prije svega nekoliko tjedana. Auto je, naravno, velika financijska stavka i upravo zato smo pomislili da bi to bio savršen poklon - nešto što joj stvarno treba i što će joj olakšati svakodnevni život - otkrila je Ema, njezina prijateljica iz srednje škole, koja je i pokrenula akciju.

Odaziv je bio ogroman, nastavlja, u samo tri dana skupili su potreban iznos za auto.

- Ovo nije bio samo poklon, nego zajednička odluka ljudi koji Simonu vole i cijene. Meni je osobno srce veliko kao kuća jer smo u tome uspjeli - zajedno. Draga Simi, ovo ti je podsjetnik da nikad nisi sama i da iza tebe stoji vojska ljudi koji vjeruju u tebe sto posto - poručila je Ema.

Simonin prijatelj Mislav otkrio je kako je u početku pomalo sumnjao u to da će grupa koju je napravila njihova zajednička prijateljica iz srednje škole polučiti željeni rezultat.

- S obzirom na to da je grupa napravljena samo četiri dana prije zabave i da većinu ljudi ne poznajem, na prvu baš nisam bio previše optimističan. No vrlo brzo osjetila se iznimna euforija zbog genijalne ideje, sakupili smo novac i na dan zabave kupili auto - kazao je Mislav, koji Simoni želi mnogo sreće u traženju posla te tisuće zabavnih kilometara u novom autu.

Simonina bivša cimerica Ivana dodala je da je akcija počela spontano i u zadnji čas.

- Svi smo znali da je Simona nedavno položila vozački ispit i koliko bi joj auto značio za samostalnost, posao i normalno funkcioniranje. Tako da nije bilo nikakve dvojbe hoćemo li sudjelovati. Uspjeli smo u rekordnom roku sakupiti novac za dar i pronaći dobar auto unutar budžeta - kaže Ivana. Simonina kolegica Ana zahvalila joj je za svu podršku, ljubav, sreću i veselje.

- Naučila si nas puno, najviše da se iskren rad i trud na kraju dana cijene, sve uloženo prije ili kasnije se vrati. Nama je duša puna kad vidimo kakve ljude i ekipu imaš oko sebe i iskreno mislim da je to najveći uspjeh u životu! - rekla je u ime ekipe s Vrbana.