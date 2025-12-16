U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...
OVO SU DOBITNI BROJEVI
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
Čitanje članka: < 1 min
U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11, koji su igraču iz Splita donijeli dobitak 5+1 u iznosu od 669.842,80 eura, javlja Hrvatska lutrija...
Odigrano je šest kombinacija i za uplaćenih 12,00 eura ostvaren je ovaj veliki dobitak. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu u Matoševoj ulici u Splitu...
Glavni dobitak u ovom kolu nitko nije osvojio...
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 19.12.2025., a glavni dobitak iznosi 30.000.000,00 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku