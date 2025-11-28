Utvrdili su da se u podrumu nalazi prodajni prostor gdje je izložena veća količina odjeće, obuće, kožne galanterije
LAŽNJACI IZ PODRUMA
Cipelice, bluzice, kompletići, šeširi... Evo što je Carina ulovila u velikoj zapljeni u Zagrebu
Carinici Službe za mobilne jedinice Zagreb u utorak su izvršili pretragu stambenih i drugih prostora u Zagrebu na određenoj adresi, zbog sumnje da se na istoj čuvaju i skladište proizvodi označeni žigom robnih marki, ali bez odobrenja vlasnika zaštićenih žigova, piše Carinska uprava.
Utvrdili su da se u podrumu nalazi prodajni prostor gdje je izložena veća količina odjeće, obuće i kožne galanterije. Svi su označeni žigom robne marke bez odobrenja.
Privremeno su oduzeli ukupno 1.168 komada odjevnih predmeta, 66 pari obuće i 175 komada galanterije i modnih dodataka.
Protiv dvojice osumnjičenih bit će podnesena kaznena prijava zbog povrede prava.
