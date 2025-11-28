Andriju Mikulića ulovili na čeki?

Obavijesti

Piše Ivan Hruškovec, Bogdan Blotnej,
U Osijeku održani "Veterinarski dani" u organizaciji Hrvatske veterinarske komore | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Kako doznajemo, istražitelji su Mikulića pronašli dok je bio na čeki na području Zrinske gore i tamo mu uručili uhidbeni nalog te ga priveli

Satima je trajao pretres u kući Andrije Mikulića, a bivšeg šefa Državnog inspektorata istražitelji su odveli kako bi prenoćio u pritvoru prije nego će se danas nastaviti istraga te njegovo ispitivanje. A netom prije i iz kuće su odnijeli brojno oružje koje ima navedeno i u imovinskoj kartici. Istražitelji su češljali i luksuzni Range Rover u njegovu dvorištu. Nije poznato je li i u vozilu bilo oružja i je li neko od tog oružja koristio i u lovu. 

Naime, kao što smo jučer objavili, istražitelji su iznenadili Mikulića dok je bio u lovu na području Sisačko-moslavačke županije.

A kako doznajemo, istražitelji su ga pronašli dok je bio na čeki na području Zrinske gore i tamo mu uručili uhidbeni nalog te ga priveli.

- On je prije tri dana tražio ljude s kojima bi u lov. Krenuo je prije dva dana - rekao nam je jedan izvor iz lovačkih krugova.

Odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić dolaze u kuću Andrije Mikulića koji je uhićen u akciji USKOK-a
Odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić dolaze u kuću Andrije Mikulića koji je uhićen u akciji USKOK-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mikulića brane odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić. Obojica su, kako piše Index, strastveni lovci, zanimljiva podudarnost s današnjim uhićenjem svoga klijenta, koji je priveden na području Sisačko-moslavačke županije upravo tijekom lova.

