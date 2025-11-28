VIDEO Opća makljaža u Boliviji: Utakmica završila sa 17 crvenih, policija morala baciti suzavac!

Ono što je trebalo biti slavlje zbog prolaska u polufinale kupa, pretvorilo se u jednu od najružnijih scena u južnoameričkom nogometu ove godine. Uzvratna utakmica četvrtfinala kupa Bolivije između momčadi Bloominga i Real Orura završila je neviđenim kaosom, masovnom tučnjavom i intervencijom policije koja je morala koristiti suzavac kako bi smirila razbješnjele nogometaše i članove stručnih stožera. Utakmica je završila rezultatom 2-2, što je bilo dovoljno Bloomingu da prođe dalje jer je u prvoj utakmici slavilo 2-1. No nogomet je vrlo brzo pao u drugi plan.

Boksački obračun na terenu

Odmah nakon što je sudac Renán Castillo označio kraj susreta na stadionu Jesús Bermúdez, tenzije su eksplodirale. Sve je započelo provokacijama, a situacija je eskalirala kada se igrač Real Orura, Sebastian Zeballos, oteo suigračima koji su ga pokušavali zadržati te nasrnuo na protivnike. Njegov suigrač Julio Vila pridružio se kaosu i počeo dijeliti udarce šakama, što je pokrenulo lančanu reakciju.

Na terenu je nastao opći metež u kojem su sudjelovali gotovo svi akteri. Letjele su šake, a snimke pokazuju i "leteće udarce" nogama. Lokalni mediji navode da je čak 20 policajaca moralo uletjeti među zaraćene strane, a na kraju su bili prisiljeni upotrijebiti kemijska sredstva kako bi razdvojili nasilnike. Trener Bloominga Mauricio Soria hitno je naredio svojim igračima da pobjegnu u svlačionicu kako bi se situacija smirila.

Trener završio u bolnici

U naguravanju je najdeblji kraj izvukao trener Real Orura Marcelo Robledo. On se sukobio s članom stručnog stožera protivničke momčadi, nakon čega su ga gurnuli te je pao na leđa. Prema informacijama iz Bolivije, Robleda su prevezli u bolnicu zbog ozljede ramena i udarca u glavu. Također, jednom dužnosniku Bloominga navodno su slomili jagodičnu kost.

Iz tabora Real Orura kasnije su tvrdili da su igrači Bloominga započeli sukob rasističkim uvredama, no to još nije službeno potvrđeno. Disciplinska komisija imat će pune ruke posla jer je sudac u svom izvještaju naveo nevjerojatne brojke.

Službeni zapisnik izgleda kao ratni izvještaj. Sudac Castillo podijelio je ukupno 17 crvenih kartona nakon završetka utakmice. Blooming je dobio čak deset isključenja, od čega sedam otpada na igrače. Crvene kartone dobili su Gabriel Valverde, Richet Gómez, Franco Posse, César Romero, Héctor Suárez i Roberto Carlos Melgar.

Zanimljivo je da je isključen i César Menacho, kojega su ranije tijekom utakmice već poslali na tribine zbog vrijeđanja, ali se vratio na teren kako bi sudjelovao u tučnjavi. Uz njih, isključeni su trener Soria, liječnik Henry Seas i tehniko José Luis Vaca.

S druge strane, Real Oruro je završio sa sedam isključenih. Osim trenera Robleda i njegovih pomoćnika, "pocrvenjeli" su igrači Raúl Gómez, Julio Vila, Yerco Vallejos i Eduardo Álvarez.

Blooming će tako u polufinalu protiv Bolivara biti drastično oslabljen jer će najmanje šestorica standardnih prvotimaca biti suspendirana za nastavak natjecanja. Pobjednik tog dvoboja osigurat će mjesto u prestižnom Copa Libertadoresu 2026. godine, no pitanje je tko će uopće moći istrčati na teren nakon ovakvog skandala.