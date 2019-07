'Čist sam k'o suza': Brlekovića na sud dopratila dva policajca

Bivšeg dopredsjednika HNS-a Ivana Brlekovića danas je u 9.05 sati na ročište na Općinski kazneni sud u Zagrebu dovela su u dva policajaca, što je određeno na prošlom ročištu jer Brleković u četiri navrata 'nije primio sudski poziv', piše Jutarnji.

Foto: Zeljko Hladika/24sata/PIXSELL

Brleković je postupku zbog klevete koji je protiv njega pokrenuo aktualni predsjednik HNS-a Davor Šuker.

Dok je prolazio kroz detektor metala, novinarima je poručio:

- Čist sam k'o suza, a Pixsellovi fotografi svojim objektivima ulovili su i Šukerov dolazak na sud.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Podsjetimo, Šuker ga je tužio zbog tvrdnji u intervjuu 2014. u Večernjem listu u kojem je Brleković, između ostaloga, kazao da je 'čuo kako je iz računovodstva HNS-a došla informacija da je Šuker za posljednjega boravka u Americi spiskao između 200.000 i 300.000 kuna na kartici HNS-a'.

Šukeru nije bio najdraži ni Brlekovićev zaključak da bi Savez 'apsolutno bolje funkcionirao bez Šukera jer da ništa nije napravio osim trošio novac'.

Osim što je danas ponovio kako nije kriv, ne smatra da je oklevetao Šukera već tvrdi da je njegov intervju bio s 'društveno snažnom porukom i isključivo usmjeren da u ulozi poštenog građanina kojeg svi cijene, smiri tenzije i spriječi eskaliranje nogometnih sukoba sjevera i juga'. Branio se kako je riječ 'spiskati' koju je koristio u tom kontekstu ne znači krađu niti lopovluk nego rastrošnost.

- Kad je Šuker preuzeo HNS 2012., Hrvatska je bila 4. na svjetskoj rang listi, a danas smo srozani. Iza Šukera su debakli u Brazilu i Francuskoj. Da Šuker u HNS-u ništa nije napravio, to je moj vrijednosni sud. A kako je došlo do sporne rečenice o spiskanju i trošku? Čuo sam to od jedne osobe iz računovodstva HNS-a u kojem sam dugo godina bio dopredsjednik, i koja mi je rekla da je Šuker ispeglao oko 200.000 kuna na specijalnoj MasterCard affinity kartici HNS-a - branio se Brleković ne želeći otkriti ime te osobe iz računovodstva.

Šuker je, pak, bio osupnut Brlekovićevim tvrdnjama o njegovoj rastrošnosti na račun HNS-a.

- Da sam doista toliko potrošio, dao bih ostavku! Kad je objavljeno da sam spiskao 300.000 kuna, bilo mi je neugodno. Ponižen sam tom izjavom. Čak sam na utakmici Sevilla-Rijeka vidio natpis 'Šuker lopov'. U HNS-u i drugi djelatnici imaju pravo na putovanja, putne troškove, hranu... i nema šanse da sam potrošio 300.000 kuna na taj put - ustvrdio je Šuker koji je sporne '2014. bio u Americi dva ili tri puta na poziv Američkog nogometnog saveza'.

