Civilna zaštita objavila je novo upozorenje: Očekujte pljuskove i kišu, moguće olujno nevrijeme

I dalje nestabilno s kišom i pljuskovima, a nažalost mjestimice je moguće i olujno nevrijeme. Pratite upozorenja na opasne meteorološke pojave i radarsku sliku, izvijestili su iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-RH.

Kako smo ranije pisali, DHMZ za danas prognozira u većini krajeva barem djelomice sunčano te i dalje nestabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom izgledni su već prijepodne, ali osobito u drugom dijelu dana i navečer kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar, ponegdje i tuču. U Dalmaciji sunčanije te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, a na sjeveru i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30, na moru većinom od 30 do 35 °C.

Upaljen je narančasti meteolarm u osječkoj, zagrebačkoj, karlovačkoj, gospićkoj, riječkoj, splitskoj i istarskoj regiji zbog mogućeg nevremena. U Dubrovniku je upaljen narančasti alarm zbog vrućina, kao i u Splitu.

Za kninsku regiju, Kvarner, Velebitski kanal i sjever Dalmacije upaljen je žuti alarm i to zbog vjetra.

Nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom zahvatilo je jučer područje više županija. Donosimo pregled stanja po županijama

Istarska županija



U olujnom nevremenu koje je 21. srpnja zahvatilo zapadni, sjeverozapadi i središnji dio Istre, između 15:30 i 16:00 te ponovno oko 22:30 sati, Županijski centar 112 Pazin zaprimio je više od 100 poziva o srušenim stablima i granju na prometnicama, oštećenim krovovima, poteškoćama na moru te prekidima u opskrbi električnom energijom.

Uslijed pada više stabala u autokampu „Sirena“ u Novigradu ozlijeđena je jedna osoba, a po dolasku HMP naknadno je zatražena pomoć za još 5 osoba u kampu. Zabilježeno je 10-ak poziva o srušenim i nagnutim električnim i telefonski stupovima na području Umaga, Novigrada, Poreča, Motovuna i Pazina. Zaprimljeno je i nekoliko dojava o stablima srušenima na parkirana osobna vozila u Umagu te jedan pad stabla na kuću u Umagu. U Pazinu je došlo do štete na dvije kuće (vjetrom odneseni crjepovi s 2 krova koji su oštetili parkirana vozila). Jedno stablo srušilo se na pružnom prijelazu u Pazinu. U Poreču u Zelenoj laguni dogodili su se problemi s jedrilicom pri pristajanju u lučicu.

Oko 16:30 sati nevrijeme (vjetar i veće padaline) zabilježene su u Puli. Pritom su zabilježene poteškoće u prometu (otvoreni poklopci šahtova za odvodnju na prometnicama, 10-ak dojava o srušenim stablima na prometnice te parkirana osobna vozila na rivi u Puli).

Novigrad – 21. srpnja tijekom nevremena zaprimljena je dojava da je osoba pala s jedrilice u more. Obaviješten je MRCC Rijeka i pokrenuta je akcija traganja i spašavanja na moru. Potražni brodovi vratili su se u luku oko 21 sat. Tražena osoba nije pronađena, a traganje će se nastaviti ujutro.



Primorsko - goranska županija



U olujnom nevremenu koje je zahvatilo područje Primorsko-goranske županije ŽC 112 Rijeka zaprimio je više desetaka dojava o srušenim stablima i granju na prometnicama, oštećenim krovovima, stupovima instalacija, osobnim vozilima.

Na području grada Rijeke zabilježene su 42 dojave koje su najviše odnosile na srušena stabla, no zabilježeni su i oštećeni krovovi te automobili. Na području Opatije, Volovskog, Matulja, Kastava, Delnica, Lokva zaprimljeno je 10-ak dojava koje se odnose najviše na pad stabala, oštećenja stupova električne energije te pri tome nekoliko oštećenih vozila.

Prema informacijama Nacionalne središnjice za spašavanje na moru, brod Lučke kapetanije „Sveti Vid“ uzeo je u tegalj izletnički brod koji je ostao bez pogona kod otoka Cres i tegli ga u luku Cres. Brodica koja je zapela u kanalu kod naselja Smokvice Krmpotske je spašena. U oba ova slučaja nije bilo ozlijeđenih osoba. Na kontejnerskom terminalu Brajdica u Rijeci otkinuo se dio velike kontejnerske dizalice s kontejnerskog terminala i naslonio se na privezani brod.

Zbog poremećaja u radu trafostanice TS 110/20 kV Matulji bez električne energije je 450 korisnika, a otklanjanje je u tijeku. Zbog srušenog stabla na pruzi, u prekidu je bio putnički željeznički promet na relaciji Rijeka – Opatija – Matulji od 16:45 do 19:44 sati.



Bjelovarsko - bilogorska županija



Jučer oko 17:35 sati grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom pogodilo je područje Bjelovarsko-bilogorske županije. ŽC 112 Bjelovar zaprimio je 50-ak poziva građana, najviše s čazmanskog područja o urušenim borovima i stablima, štetama na električnim vodovima te oštećenim krovištima. Evidentirano je oko 20 tehničkih intervencija vatrogasaca (JVP Čazma, JVP Garešnica, JVP G. Polje te VZO – Štefanje, Ivanska i Nova Rača).

Ukupno je bez opskrbe električnom energijom bilo oko 1200 korisnika na području koje pokrivaju Elektra Bjelovar i Elektra Križ. Ekipe HEP-a otklonile su većinu kvarova, a sporadični manji kvarovi sanirat će se tijekom prijepodneva. Dojave o ozlijeđenim osobama nisu zaprimljene. Obaviješteni su vatrogasci, HEP, policija i poduzeće Ceste d.d.



Virovitičko-podravska županija



Područje Virovitičko - podravske županije oko 18:20 sati zahvatilo je nevrijeme, pri čemu je ŽC 112 Virovitica imao 9 dojava građana. Dojave su se prvenstveno odnosile na pad stabala, prodor otpadne vode iz šahta u Virovitici te kvar na željezničkom prijelazu (dignuti polubranici) pri udaru groma u ulicama Zbora narodne garde i Vinkovačke ulice.



Osječko-baranjska županija



Jučer oko 18:45 sati područje Osječko-baranjske županije zahvatilo je nevrijeme, pri čemu je ŽC 112 Osijek imao dojave o 233 događaja. Dojave su se prvenstveno odnosile na pad stabala na prometnice i javne površine, oštećenja krovišta i osobnih vozila. Došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom (na području cijele županije pogođeno 7000 korisnika). Još ima sporadičnih manjih kvarova na niskonaponskoj mreži, a normalizacija opskrbe se očekuje tijekom prijepodneva.



Grad Zagreb i Zagrebačka županija



Tijekom dana ŽC 112 Zagreb zaprimio je oko 180 dojava vezanih uz saniranje štete izazvane nevremenom 19. srpnja 2023. O svim dojavama ŽC 112 Zagreb je obavijestio nadležne službe. U oba nevremena (19. i 21. srpnja) uslijed obilne kiše praćene jakim vjetrom, došlo je do pada stabala na prometnice, zbog čega je došlo do poteškoća u odvijanju cestovnog, željezničkog i tramvajskog prometa. Stabla su pala i na vozila, javne površine, električne i telefonske vodove, a došlo je i do pada stupova javne rasvjete. Zaprimljeno je više dojava u kojima građani prijavljuju i oštećenja krovova (s kojih padom prijete razni predmeti), dimnjaka i fasada na stambenim i gospodarskim objektima, a također je zaprimljeno i više dojava s potrebom za ispumpavanjem vode iz stambenih i gospodarskih objekata te za isušivače.

Područje zahvaćeno nevremenom su gradovi Zaprešić, Samobor, Zagreb, Dugo Selo, Sveta Nedelja, Velika Gorica, Dugo Selo i Ivanić Grad te općine Brdovec, Bistra, Pušća, Stupnik, Rugvica, Brckovljani i Kloštar Ivanić .

Grad Zagreb: ne postoji dio grada koji nije zahvaćen nevremenom.

Prema informacijama Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, sigurnost i civilnu zaštitu, na sanaciji posljedica nevremena, uz ostale žurne službe angažirano je i 107 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (informacija od 20. srpnja 2023).

Zbog velikog broja poziva otežana je komunikacija sa žurnim službama zbog pretrpanosti pozivima građana i intervencijama na terenu (JVP Zagreb, Elektra Zagreb). Od 19. srpnja ŽC 112 Zagreb zaprimio je preko 4000 poziva građana u kojima se traži intervencija žurnih službi. Na terenu su uz vatrogasne postrojbe i interventne službe HEP-a, komunalnih službi, HT-a, vodoprivrede i postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Od 19. srpnja zabilježen je veliki broj vatrogasnih intervencija: Grad Zagreb više od 750 intervencija (broj intervencijaraste), a Zagrebačka županija više od 1300 vatrogasnih intervencija (broj intervencija raste).

Sve raspoložive žurne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena.

Na mjestima gdje su stabla pala na električne vodove otežana je opskrba stanovništva električnom energijom. Kritične točke su kućanstva pogođena nevremenom u kojima žive ljudi koji ne mogu sami ukloniti/sanirati posljedice nevremena (kućanstva sa starijim i nemoćnim osobama, kućanstva u kojima žive osobe s invaliditetom i sl.). Normalizacija u potpunosti kao i uklanjanje svih šteta očekuje se u narednim danima.



Sisačko-moslavačka županija



Tijekom dana zaprimljeno je preko 200 poziva građana vezano uz saniranje posljedica nevremena na području Popovače, Kutine, Lipovljana, Novske i okolnih mjesta. Došlo je do prekida opskrbe električnom energijom na području Križa, Kutine, Međurića, Lipovljana i Novske. U ispomoć su došle ekipe HEP-a iz Virovitice, Daruvara i ECP-a. Planira se rad za vikend. Svi centri mjesta i bitni potrošači (bolnice i sl.) su opskrbljeni. Sve snage su na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena.



Brodsko-posavska županija



Djelatnici HEP-a juler su sanirali posljedice nevremena od 19. srpnja na području Nove Gradiške i Slavonskog Brod. Na području Brodsko-posavske županije bilo je ukupno angažirano oko 1370 vatrogasaca sa 460 vozila te su imali oko 500 intervencija. Ekipe HEP-a su na terenu i rade na sanaciji kvarova, trenutno je oko 1500 korisnika na visokom naponu i oko 5000 korisnika na niskom naponu bez električne energije.



21. srpnja ŽC112 zaprimio je 20-ak dojava građana da je područje naselja Oriovac zahvatilo olujno nevrijeme, jak vjetar praćen kišom. Oštećeno je više krovova (desetak) u naselju Oriovac te je porušeno više stabala, najviše je štete u parku u centru Oriovca, nekoliko stabala palo je na elektroenergetske vodove te je došlo do prekida u opskrbi električnom energijom u dijelu Oriovca. ŽC 112 Slavonski Brod uzbunio DVD Oriovac te izvijestio načelnika Stožera civilne zaštite općine Oriovac.



Vukovarsko-srijemska županija



21. srpnja do 16:30 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je ukupno 83 poziva za vremenske nepogode od 19. srpnja, kojima su se tražile tehničke intervencije u svezi saniranja nastale štete te su isti usmjereni na nadležne službe.

21. srpnja od 19:00 sati do ponoći zaprimljeno je ukupno 360 poziva, od čega je 116 vezano za vremenske nepogode, od kojih 55 tehničke intervencije vatrogasaca i 61 poziv vezan za posljedice olujnog nevremena. Uslijed udara groma došlo je do požara na osobnom vozilu u Vinkovcima.

Ekipe svih službi su na terenu i otklanjaju posljedice nevremena. HEP Vinkovci sa sanacijom električne mreže prekinuo je oko 22:00 sati te s radom nastavljaju u jutarnjim satima.

Cesta D46 (Tovarnik - Orolik) zatvorena je u 19:55 za sav promet do daljnjeg zbog pada dalekovoda, te se vozi obilaznim putevima.

U protekla 24 sata zaprimljena je jedna dojava o padu muške osobe sa krova (Privlaka) tokom sanacije krovišta, isti je prevezen u OB Vinkovci gdje su mu utvrđene lakše tjelesne zljede.



Požeško-slavonska županija



Vatrogasci DVD-a Pakrac odradili su 21. srpnja 20 tehničkih intervencija sanacije štete na području grada Pakraca. Vatrogasci JVP grada Požege imali su 15 intervencija na području grada Požege, DVD Pleternica 36 intervencija na području grada Pleternice i DVD Lipik 25 tehničkih intervencija na području Lipika. Bez opskrbe električnom energijom na području HEP-a Požega su mjesta Paka, Imrijevci, Veliki i Mali Bilač, Ćosine Laze, Vasine Laze, Laze Prnjavor, Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci i Škrabutnik. Na području HEP-a Lipik bez opskrbe električnom energijom su još Gornji Čaglić, Poljana, Marino Selo, Kraguj i Čaglić Osim vatrogasnih snaga na ugroženom području sudjelovali su i djelatnici komunalnih poduzeća, policije, članovi stožera civilne zaštite gradova Pakraca, Lipika i Pleternice te građani.