Ljekarne već rasprodale skoro sve doze cjepiva protiv gripe

Prema informacijama HLJK-a, još se nešto malo cjepiva može nabaviti u manjim mjestima. Dodatne količine od 20.000 doza cjepiva ljekarne očekuju tek u prosincu

<p>Ljekarne su ove jeseni nabavile 90.000 doza cjepiva protiv gripe, no zbog velikog interesa u gradovima su doze rasprodane tako da se nešto malo cjepiva može nabaviti još samo u manjim mjestima, doznaje se u petak u Hrvatskoj ljekarničkoj komori (HLJK).</p><p>- Prije tri tjedna došla je prva pošiljka od 50.000 doza cjepiva i vrlo brzo je sve izdano pacijentima. Ovih dana su došle dodatne količine, nešto manje od 40.000 doza, a prema informacijama s terena cjepiva više nema u ljekarnama, naročito u velikim gradovima - rekla je Hini <strong>Ana Soldo</strong>, predsjednica HLJK-a.</p><p>Prema informacijama HLJK-a, još se nešto malo cjepiva može nabaviti u manjim mjestima. Dodatne količine od 20.000 doza cjepiva ljekarne očekuju tek u prosincu. </p><p>Projekt cijepljenja u ljekarnama ove je jeseni obuhvatio 80 ljekarni u Hrvatskoj, a u svakoj su županiji najmanje dvije ljekarne osigurale prostor i liječnika za cijepljenje protiv gripe. U Zagrebu je to omogućilo 20 ljekarni.</p><p>Interes za cijepljenje u ljekarnama ove je jeseni bio i desetak puta veći od doza koje su dobile ljekarne.</p><p>- Preko 20.000 ljudi htjelo se cijepiti u ljekarnama i tražilo termine ali im, nažalost, nismo mogli udovoljiti zbog ograničenih količina cjepiva koje smo mogli nabaviti - rekla je Soldo. </p><p>Građani koji su bili zainteresirani za cijepljenje u ljekarnama morali su se najaviti i rezervirati termin i kupiti cjepivo za 96,36 kuna. Ove godine na tržištu su, kažu u Komori, isključivo četverovalentna cjepiva.</p><p>Za kupnju cjepiva u ljekarnama potreban je liječnički recept, no ako se cijepljenje provodi u ambulanti recept nije potreban jer građane cijepi liječnik koji obavlja i preliminarni pregled.</p>