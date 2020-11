Pet ključnih pitanja o cjepivu

Nije vjerojatno da jedna doza cjepiva protiv koronavirusa može primatelja učiniti imunim za cijeli život. Stručnjaci kažu da će se cijepljenje morati ponavljati, slično kao za gripu

<p>Odobrenje cjepiva protiv koronavirusa nadohvat je ruke, međutim, i dalje postoje neodgovorena pitanja.</p><h2 data-bind="html:Details.Body" itemprop="articleBody">Učinkovitost </h2><p>Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech tvrde da je njihovo eksperimentalno cjepivo 90 posto učinkovito u sprječavanju zaraze covidom-19. Međutim, ovo je samo početna prosudba.</p><p>Podaci o učinkovitosti unutar određenih demografskih grupa još nisu dostupni. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Razvili cjepivo protiv korone </strong></p><p>Leif Erik Sander iz berlinske bolnice Charite kaže da razina učinkovitosti za ljude koji pripadaju visokorizičnim grupama nije još uvijek ustanovljena. Tvrdnja o 90-postotnoj učinkovitosti tek treba biti objavljena u medicinskom časopisu, kaže Sander.</p><p>Ako se tvrdnja dokaže, to će biti neobično visok postotak učinkovitosti, dodaje.</p><h2>Dostupnost </h2><p>Europska komisija mjesecima je pregovarala s Pfizerom i BioNTechom kako bi cjepivo dobile članice unije čim ono postane dostupno. Njemački ministar zdravstva Jens Spahn rekao je da je Berlin zatražio oko 100 milijuna doza cjepiva.</p><p>Članice Europske unije dobit će doze prema broju svoga stanovništva. </p><h2>Distribucija </h2><p>Tko će prvi dobiti dozu cjepiva? Starije osobe, osobito one s akutnim bolestima, te zdravstveni radnici, imat će prioritet pri raspodjeli cjepiva.</p><p>Ljudi koji rade poslove nužne za funkcioniranje društva - uključujući i vladine djelatnike, policajce, vatrogasce i nastavnike - također će imati prednost. </p><h2>Praktična primjena </h2><p>Prema Spahnu, cijepljenje će se odvijati u centrima određenim za to, koji će biti u narednih 10 dana postavljeni u Njemačkoj. Mobilni medicinski timovi također će provoditi cijepljenje.</p><p>Promet i skladištenje cjepiva moglo bi biti izazovno s obzirom na činjenicu da se cjepivo mora držati na -70 stupnjeva Celzijusa.</p><h2>Trajanje imuniteta </h2><p>Nije vjerojatno da jedna doza cjepiva protiv koronavirusa može primatelja učiniti imunim za cijeli život. Stručnjaci kažu da će se cijepljenje morati ponavljati, slično kao za gripu.</p><p>Veliko neodgovoreno pitanje je može li netko tko je imuniziran cjepivom i dalje prenositi virus na druge. Ovo bi moglo predstavljati veliki problem u slučaju zdravstvenih radnika. </p>