Vodeći stručnjak za cjepivo: U normalnu bismo se mogli vratiti na proljeće, uvjeren sam u to

<p>Nakon objavljenih rezultata o učinkovitosti cjepiva protiv koronavirusa tvrtke Pfizer, jedan od vodećih britanskih stručnjaka za cjepiva <strong>John Bell</strong> ​​​​​​rekao je u emisiji BBC-a da povratak u normalu očekuje do proljeća. </p><p>Dodao je kako je 70 do 80 posto siguran da će cjepivo vratiti život u normalu do Uskrsa, prenose britanski mediji. </p><p>- To bi moglo značiti povratak u normalu do proljeća. Prvi sam koji ovo kaže, ali uvjeren sam u to - kazao je profesor Bell sa Sveučilišta u Oxfordu za BBC.</p><p>Istaknuo je pritom da je važno "da vlast ne zezne distribuciju cjepiva" koje se mora čuvati na -80, što bi moglo biti komplicirano. Uvjeren je da će se uskoro pojaviti još dva, tri cjepiva koja će imati zadovoljavajuće rezultate te koja će biti spremna za distribuciju nakon Nove godine, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/professor-sir-john-bell-predicts-22985276" target="_blank">Mirror</a>.</p><p>- Zbog toga sam prilično optimističan oko toga da ćemo imati dovoljno cijepljenja u prvom tromjesečju što će omogućiti da do proljeća stvari počinju izgledati puno normalnije nego sada - rekao je.</p>