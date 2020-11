Njemački par imigranata je 'smućkao' cjepivo za koronu

Iza cjepiva, koje jamči 90 postotnu uspješnost protiv zaraze koronavirusom, stoje supružnici Ugur Sahin i Ozlem Tureci te njihova tvrtka BioNTech. Financirao ih je Pfizer

<p>Obećavajuće cjepivo protiv zaraze koronavirusom, koje je predstavio američki globalni farmaceutski gigant Pfizer, ima učinkovitost veću od 90 posto i već ovog mjeseca kompanija će poslati zahtjev za hitno odobrenje.</p><p>Iako su Amerikanci financirali cjelokupni put nalaska cjepiva, mozgovi koji su ga stvorili nalaze se u njemačkoj tvrtki BioNTech. Nju je osnovao bračni par znanstvenika <strong>Ugur Sahin</strong> i <strong>Ozlem Tureci</strong>, piše <a href="https://news.sky.com/story/coronavirus-the-married-couple-behind-the-successful-pfizer-covid-vaccine-12128862?dcmp=snt-sf-twitter" target="_self">Sky News</a>. Upravo njih hvale da su osmislili vrhunski proizvod.</p><p>Sama činjenica da su to uspjeli prvi u svijetu naglo je obogatila njihovu tvrtku, koja je preko noći postala vrijedna 21 milijardu dolara. Supružnici su tako postali jedni od 100 najbogatijih Nijemaca. No par to nije nimalo promijenilo, a sami su došli iz skromnih obitelji.</p><p>Sahin, koji je glavni i odgovorni direktor BioNTecha, rođen je u turskom Iskenderunu te je u Zapadnu Njemačku preselio sa svoje četiri godine. Obitelj je uzdržavao otac koji je radio u tvornici Forda u Kölnu.</p><p>Dr. Tureci, koja je u kompaniji nadležna za medicinska istraživanja, rođena je u Njemačkoj u obitelji turskog liječnika koji je preselio iz Istanbula.</p><p>Upoznali su se tijekom studiranja, a prema jednom intervjuu, u laboratoriju su radili čak i na dan vjenčanja</p><p>Primarni cilj njihovog znanstvenog djelovanja bila je borba protiv raka. Testirali su mogućnosti korištenja modificiranog genetskog koda kako bi zavaralo tijelo da se bori protiv raka i proizvede antitijela.</p><p>Tijekom 2020. su, istražujući borbu protiv koronavirusa, zaposlili 500 ljudi i tako privukli Pfizer i kinesku tvrtku Fosun da postanu partneri. Sve im se to isplatilo. </p><p> </p>