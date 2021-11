Internist i klinički farmakolog s Medicinskog fakulteta u Zagrebu Igor Francetić rekao je za Dnevnik HRT da je najava dolaska Merckova i Pfizerova lijeka protiv korone dašak optimizma, ali je daleko od toga da to može zamijeniti cjepivo.

- Narodski bi to mogli usporediti kao "bolje imati vrapca u ruci, nego goluba na grani". Problem s ovim lijekovima će vjerojatno biti to, da će recimo djelotvornost ovog Merckovog lijeka biti dokazana u lakšem ili blagom obliku Covida. Svaki pozitivni pacijent trebao bi dobiti lijek, veliki broj ljudi trebao dobiti taj lijek, pitanje je hoće li on biti dostupan i koja će si zemlja ili sustav moći omogućiti takav trošak, ističe Francetić.





Dodaje da je učinkovitost lijeka oko 50% i da je lijek ispitivan kod težih oblika bolesti, gdje je pokazao slabu učinkovitost. Tako slabu da je ispitivanje prekinuto. Nema niti lijeka, niti cjepiva niti medicinskog postupka bez rizika ili nuspojava, to je sve valjanje "koristi i štete".

- Što je teža bolest, spremni smo prihvatiti teže nuspojave, ali jasno je da lijekovi i cjepiva imaju svoje nuspojave. Ovo je cjepivo čini se, puno sigurnije od cjepiva s kojima smo se cijepili kao djeca. Možda neka od starih cjepiva niti ne bila registrirana da su podvrgnuta strogoj kontroli legislaciji i strogim postupcima oko stavljanja u promet. Informatička revolucija je tome doprinijela. Današnji je svijet skloniji prihvaćati negativne informacije, pa se jedna nuspojava cjepiva objavljuje u svim medijima, civilizacijski smo razmaženi, želimo primati lijekova i cjepiva bez rizika, ali toga nema - ističe Francetić.

Za razliku od gripe, koronavirus je cjelogodišnja bolest. Otkrio je hoće li se to promijeniti.

- Za očekivati je, poznavajući povijest medicine da će jednog dana to postati endemska bolest, ograničena geografski i vremenski. Za to je potrebno dosta napora, potrebno je procijepiti puno više ljudi, neprocijepljeni ljudi ugrožavaju i cijepljene, oni isto obolijevaju. U prenesenom smislu, ugrožavaju u svoje potomke. Što je duže na Zemlji necijepljenih, to je veća šansa da virus mutira. Sada smo svjedoci mutacija koja su puno zaraznije.

Francetić za kraj kaže da je sve izglednije da će cijepljenje postati obvezno, a s obzirom na razinu procijepljenosti u Hrvatskoj.

- S ovim brojem zaraženih, zdravstveni sustav je izrazito napet. Čin cijepljenja je dokaz zajedništva, brige o sebi i o drugima - zaključuje Francetić.