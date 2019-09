Cjepivom se bori protiv ospica: Od siječnja se zarazilo 33 ljudi

Kod virusnih infekcija uvijek treba biti oprezan, ali s epidemijom ospica ne bi trebalo biti većih problema, posebice kad se vidi procijepljenost u Hrvatskoj.

Ali to je ozbiljno upozorenje da se s virusima ne smijemo igrati i da se treba cijepiti, komentirao je ministar zdravstva Milan Kujundžić epidemiju ospica u Zagrebu. Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je devet slučajeva ospica u Zagrebu, a među njima je i dvoje ljudi s RTL-a. Liječnici su u toj TV kući provjerili i ostale zaposlenike kako bi utvrdili je li se zaraza proširila.

Zaraženi djelatnici su na kućnom liječenju, bolje su i liječnici prate njihovo zdravstveno stanje.

Na kućnu njegu je još prošli tjedan pušteno i ostalih sedmero pacijenata oboljelih od ospica. U Hrvatskoj je od početka ove godine od ospica oboljelo 33 ljudi, a lani ih je bilo 23.

Kako je danas objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2019. godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji registrirano je 14 zaraženih ospicama, u Gradu Zagrebu 11, Brodsko-posavskoj županiji pet, Zadarskoj županiji dvoje, a u Dubrovačko-neretvanskoj jedan oboljeli.

Od ukupno 33 oboljelih, devet je zaraženo izvan Hrvatske, 14 se zarazilo u Hrvatskoj u kontaktu s oboljelima od ospica. Za 10 oboljelih ne može se utvrditi jesu li zaraženi izvan ili u zemlji.

Nema središnje baze cijepljenja

- Nemamo nikakvih novih informacija i za sada je situacija stabilna. Ovisno o zaraznosti bolesti ovisi koliki postotak stanovništva treba biti imun da se spriječi cirkulacija virusa te tako prekine njegovo širenje. Za gripu je dovoljno da je 50 posto stanovništva imuno i širenje gripe prestaje. No, ospice su jako zarazne i treba nam procijepljenost od 95 posto. Već desetljećima taj broj imamo u školskoj dobi, jer su visoki cijepni obuhvati, no u predškolskoj dobi su niži. I ako ospice uđu u skupinu predškolaca, postoji mogućnost veće epidemije, rekao nam je u utorak dr. sc. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Na žalost, ističe, ne postoji središnja baza ni registar s podacima o cijepljenju pacijenata.

- Tek unazad 10 godina, kroz sustav CEZIH u primarnoj zdravstvenoj zaštiti liječnici upisuju podatke o cijepljenju pacijenata. Za one koji su u sustavu školske medicine bili devedesetih godina, takvi se podaci mogu pronaći u arhivi školske medicine. Za one starije od toga, bojim se da je nemoguće doznati što je bilo. Naime, podaci o cijepljenju se upisuju u iskaznicu imunizacije koju ljudi redovite zagube. U ordinacijama pedijatara čuvaju se kartoni cijepljenja s istim tim podacima, no kod starije populacije uglavnom više ne postoje ni ti liječnici, ni te ordinacije, ni ti podaci - istaknuo je dr. Kaić.

Iako je u Zagrebu proglašena epidemija ospica, u ostalim županijama stanje je mirno. U Zadru su ovog ljeta zabilježili tek dva slučajeva ospica, ali bez širenja. - Jedan zaraženi bio je iz Bosne i Hercegovine koji je početkom ljeta došao u posjet rodbini, dok je Francuz obolio u kolovozu. Odmah smo intervenirali provjerili ljude kojima su bili okruženi te cijepili one koji dotada nisu bili cijepljeni. Imali smo sreću jer nije došlo do širenja bolesti. Sve smo obavili u 24sata - kaže nam Alan Medić, voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Istaknuo je i visoku procijepljenost za ospice djece u Zadru. Čak 91 posto kod djece od godine dana starosti, te 95 posto kod osnovnoškolaca. U Primorsko-goranskoj županiji podaci unazad 10 godina pokazuju dva slučaja ospica 2011., a 2014. - jedan. Sedmero ih je registrirano 2015., a jedan lani. Ove godine niti jedan čovjek nije registriran kao zaražen ospicama.

Kontrolira se procijepljenost

- Poduzimamo sve elemente prevencije daljnjeg širenja bolesti. Od oboljelog probamo dobiti sve podatke o ljudima koje su s njom bile u kontaktu, te ih, ako već nisu, cijepimo unutar tri dana. Dobivaju dvije doze cjepiva, iako se već s jednom može računati na jači imunitet. Redovito kontroliramo procijepljenost zdravstvenih djelatnika. Za one koji ne znaju jesu li cijepljeni, uvijek postoje serološki testovi - otkrila je Dobrica Rončević, voditeljica epidemiološkog odjela HZJZ-a Rijeka.

Ospice počinju temperaturom i curenjem nosa

• U prvom stadiju se tijekom tri do četiri dana javljaju upale dišnih puteva i sluznice praćene hunjavicom, curenjem iz nosa i visokom temperaturom

• Na sluznici usta dva do tri dana od pojave prvih simptoma javljaju se okruglaste sivkaste naslage lokalizirane nasuprot gornjih kutnjaka

• Nekoliko dana kasnije javlja se specifičan crveni osip na koži. Najprije se pojavljuje iza ušiju i po licu

• Osip se širi preko trupa do ekstremiteta

• Bolest traje od sedam do 10 dana, a bolesnici su zarazni u prvom stadiju te još tri dana od pojave osipa

