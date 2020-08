Član BBB-a priznao: Izradio sam taj transparent, kriv je alkohol

Izradio sam na transparentu i stilizirano 'ušato' 'U'. Znam da je to znak Nezavisne državne Hrvatske, ali ne znam je li isticanje toga simbola kažnjivo, rekao je na ispitivanju

<p>L. J., tvorac transparenta s natpisom "J***t ćemo srpske ženu i djecu" priznao je da ga je napravio i pokušao na ispitivanju objasniti kako je došlo do transparenta koji je početkom lipnja zgrozio Hrvatsku. </p><p>- Ja sam izradio taj transparent. Žao mi je zbog toga. Sve se dogodilo zbog velike količine alkohola. Ne znam zašto sam to uopće napisao. Kriv je alkohol, a i društvo me ponijelo. Izradio sam na transparentu i stilizirano 'ušato' 'U'. Znam da je to znak Nezavisne državne Hrvatske, ali ne znam je li isticanje toga simbola kažnjivo - ispričao je na ispitivanju, javlja <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/l-j-clan-bbb-a-ja-sam-to-napisao-kriv-je-alkohol-a-i-drustvo-me-ponijelo-zao-mi-je-15011594" target="_blank">Jutarnji list</a>. </p><p>Ostalih pet osumnjičenika je na ispitivanju tvrdilo kako nisu držali transparent ili da se toga ne sjećaju te su osudili što je na njemu bilo napisano. </p><p><a href="https://twitter.com/SrpskoV/status/1271305497430417408" target="_blank">Fotografiju možete pogledati ovdje </a></p><p>Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je u krajem srpnja optužnicu protiv šestorice mladića koji su u lipnju izvjesili transparent kojim se vrijeđa i poziva na etničko nasilje nad srpskim ženama i djecom.</p><p>Optužnica podignuta pred zagrebačkom Općinskim kaznenim sudom tereti 21-godišnjaka, trojicu 20-godišnjaka i dvojicu 22-godišnjaka, priopćilo je tada Državno odvjetništvo (DORH).</p><p>- Okrivljenike se tereti da su se 11. lipnja oko 21 sat okupili s više nepoznatih osoba, a nakon što je prethodno prvoosumnjičeni 21-godišnjak izradio transparent koji prema svojem sadržaju i izgledu potiče nasilje i mržnju prema pripadnicima jedne nacionalne manjine u RH, pri čemu je stilizirao slovo 'U' u zadnjoj riječi - stoji u priopćenju DORH-a.</p>