Obavijesti

News

Komentari 1
EVO ŠTO KAŽE

Član uprave tvrtke koja će prekriti otpad u Gospiću: 'Folija može tamo stajati godinama...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Član uprave tvrtke koja će prekriti otpad u Gospiću: 'Folija može tamo stajati godinama...'
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ta folija kako je predviđena radovima, u četvrtoj fazi se može djelomično otkrivati, otpad sanirati, a ostatak će biti zaštićen, rekao je

Gospićani nas u najkraćem mogućem roku mogu vidjeti na terenu, rekao je za RTL Danas član uprave hrvatske tvrtke Kostak Marin Vasilj.

- Nakon što prođe žalbeni postupak, slijedi potpis ugovora i uvođenje u posao. Ljudske resurse ćemo prilagoditi onome što smo dali u ponudi. Naš rok za izvođenje radova je 30 dana, pa će se mehanizacija i ljudsko prilagoditi tom roku. - rekao je.

Potvrdio je i kako bi sve trebalo biti gotovo do sredine listopada.

EKOCID U GOSPIĆU Tko su ljudi koji organiziraju prosvjed: 'Naša je stranka Lika'
Tko su ljudi koji organiziraju prosvjed: 'Naša je stranka Lika'

- Radi se o poslu prikrivanja otpada. Površina je oko 20.000 kvadrata što odgovara dva i pol nogometna igrališta. Posao nije zahtjevan. Na području Hrvatske imamo puno zahtjevnije poslove koje smo odradili i uspješno završili - rekao je.

Dodaje i kako su to građevinski radovi privremenog pokrivanja područja do kompletne buduće sanacije. 

- Ne radi se o preuzimanju i zbrinjavanju otpada, isključivo je formiranje površine tako da se izvedu nasipi, obodni kanali i cijelo područje pokrije vodonepropusnom geomembranom - rekao je za RTL. Odgovorio je i na pitanje o kakvoj je točno foliji riječ.  

- Tako je. Ona je otporna na kemikalije i prodor vode. Ona će prekriti područje da bi spriječila oborinskih voda u otpad - dodao je. 

Istaknuo je i kako folija može tamo ostati godinama, ali se nada da će to biti što kraće razdoblje. 

UOČI SUBOTE Oglasio se Milanović: 'Prosvjed u Zagrebu ima moju podršku'
Oglasio se Milanović: 'Prosvjed u Zagrebu ima moju podršku'

- Ta folija kako je predviđena radovima, u četvrtoj fazi se može djelomično otkrivati, otpad sanirati, a ostatak će biti zaštićen - rekao je. Komentirao je i navode da je njihova matična firma u Sloveniji ilegalno zakapala otpad. 

- Firma Kostak graditeljstvo, tehnologije i sirovine isključivo se bavi radovima na području RH u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Odradili smo već više uspješnih projekata na području Hrvatske. Nekoliko puta smo prošli postupak javne nabave gdje se pregledava kompletna dokumentacija i nikad nisu pronađene nepravilnosti. Što se tiče navoda u Sloveniji, iz informacija kojima raspolažemo, nije se radilo o ilegalnom zakapanju otpada već privremenom nepravilnom skladištenju otpada u svom centru koje firma ima u Sloveniji. To je u najkraćem roku sanirano o vlastitom trošku prema uputama nadležnog inspektorata - rekao je. Prvoosumnjičeni u toj aferi je gospodin Muha je predsjednik uprave hrvatske tvrtke unutar grupacije Kostak. 

- Tako je, on je predsjednik uprave. Bio je i predsjednik uprave slovenskog Kostaka. Taj postupak je još u tijeku i ne bih iznosio više činjenica o onome s čime nisam upoznat - rekao je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?
NEVJEROJATNO

Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?

Istraga otkriva da su osumnjičeni povezani s hibridnim operacijama, a tragovi vode do Srbije gdje su ranije uhićena dvojica sa sličnim dijelovima drona i eksploziva pronađenog u Leipzigu
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026