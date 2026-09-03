Član uprave tvrtke koja će prekriti otpad u Gospiću: 'Folija može tamo stajati godinama...'

Gospićani nas u najkraćem mogućem roku mogu vidjeti na terenu, rekao je za RTL Danas član uprave hrvatske tvrtke Kostak Marin Vasilj.

- Nakon što prođe žalbeni postupak, slijedi potpis ugovora i uvođenje u posao. Ljudske resurse ćemo prilagoditi onome što smo dali u ponudi. Naš rok za izvođenje radova je 30 dana, pa će se mehanizacija i ljudsko prilagoditi tom roku. - rekao je.

Potvrdio je i kako bi sve trebalo biti gotovo do sredine listopada.

- Radi se o poslu prikrivanja otpada. Površina je oko 20.000 kvadrata što odgovara dva i pol nogometna igrališta. Posao nije zahtjevan. Na području Hrvatske imamo puno zahtjevnije poslove koje smo odradili i uspješno završili - rekao je.

Dodaje i kako su to građevinski radovi privremenog pokrivanja područja do kompletne buduće sanacije.

- Ne radi se o preuzimanju i zbrinjavanju otpada, isključivo je formiranje površine tako da se izvedu nasipi, obodni kanali i cijelo područje pokrije vodonepropusnom geomembranom - rekao je za RTL. Odgovorio je i na pitanje o kakvoj je točno foliji riječ.

- Tako je. Ona je otporna na kemikalije i prodor vode. Ona će prekriti područje da bi spriječila oborinskih voda u otpad - dodao je.

Istaknuo je i kako folija može tamo ostati godinama, ali se nada da će to biti što kraće razdoblje.

- Ta folija kako je predviđena radovima, u četvrtoj fazi se može djelomično otkrivati, otpad sanirati, a ostatak će biti zaštićen - rekao je. Komentirao je i navode da je njihova matična firma u Sloveniji ilegalno zakapala otpad.

- Firma Kostak graditeljstvo, tehnologije i sirovine isključivo se bavi radovima na području RH u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Odradili smo već više uspješnih projekata na području Hrvatske. Nekoliko puta smo prošli postupak javne nabave gdje se pregledava kompletna dokumentacija i nikad nisu pronađene nepravilnosti. Što se tiče navoda u Sloveniji, iz informacija kojima raspolažemo, nije se radilo o ilegalnom zakapanju otpada već privremenom nepravilnom skladištenju otpada u svom centru koje firma ima u Sloveniji. To je u najkraćem roku sanirano o vlastitom trošku prema uputama nadležnog inspektorata - rekao je. Prvoosumnjičeni u toj aferi je gospodin Muha je predsjednik uprave hrvatske tvrtke unutar grupacije Kostak.

- Tako je, on je predsjednik uprave. Bio je i predsjednik uprave slovenskog Kostaka. Taj postupak je još u tijeku i ne bih iznosio više činjenica o onome s čime nisam upoznat - rekao je.