Oglasio se Milanović: 'Prosvjed u Zagrebu ima moju podršku'

Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, poručio je predsjednik Zoran Milanović uoči prosvjeda uoči subotnjeg prosvjeda.

- Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću - napisao je predsjednik na društvenim mrežama.

Dodao je da se samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana, koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome počelo ozbiljno raspravljati.

- Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili - poručuje Milanović.

Dodaje da prosvjed u Zagrebu vidi kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.

- Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka čija je zaštita i moja dužnost - zaključio je predsjednik Milanović.