Guardian objavio članak o hrvatskoj policiji: 'Ljudi u crnom su silovali migranta granom'

Britanski časopis The Guardian objavio je dijelove svjedočanstava koje je prikupila danska humanitarna organizacija. U njima se ozbiljno optužuje postupanje hrvatske policije prema migrantima

<p>Humanitarna organizacija <a href="https://drc.ngo/" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">'Dansko vijeće za izbjeglice'</a> (DRC) ustupila nam je tekstualne i foto materijale o kojima je pisao i britanski <a href="https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/21/croatian-police-accused-of-sickening-assaults-on-migrants-on-balkans-trail-bosnia" target="_blank">The Guardian</a>. U njima su sadržana brojna svjedočenja, potkrijepljena uznemirujućim fotografijama, o navodnim slučajevima u kojima su hrvatski policajci maltretirali, tukli, bičevali, pljačkali i silovali migrante. Nastali materijali prikupljeni su, navodi DRC, u razdoblju od 12. do 16. listopada, a više od 75 ljudi različitih nacionalnosti u samo jednom tjednom prijavilo je 'nečovječna postupanja, divlja premlaćivanja, pa čak i seksualno zlostavljanje'. Prema informacijama kojima DRC raspolaže, ovi nasilni događaji navodno su se odvijali na hrvatskom teritoriju, kraj Šiljkovače, u neposrednoj blizini granice. Tu se nalazi improvizirano šatorsko naselje u kojem se sklonilo oko 700 ljudi.</p><p>DRC navodi kako su intervjuirane osobe imale vidljive ozljede nastale od udaraca, za koje tvrde da im ih je nanijela hrvatska policija. Liječnici u kampu Miralu komentirali su kako su ovo jedne od najozbiljnijih ozljeda koje su vidjeli u dosadašnjem iskustvu s migrantima. Između ostalog, DRC piše kako je 11 osoba poslano na pregled zbog sumnji na frakture, jedna osoba ima slomljen nos, a jedna osoba je hospitalizirana u Bihaću, sa slomljenom nogom.</p><p>Charlotte Slente, glavna tajnica DRC-a, navodi kako su svjedočenja žrtava užasavajuća. </p><p>Ovdje ćemo prenijeti sadržaj jednog od mnogih uznemirujućih svjedočanstava, kojeg nam je ustupio DRC, a o kojemu je izvijestio i The Guardian.</p><p>12. listopada, petorica Afganistanaca, među kojima su bila i dvojica maloljetnika, prešla su hrvatsku granicu u blizini naselja Šturlić. Istog dana, kraj Novog Sela, policajac ih je zaustavio i pozvao još dvoje policajaca (muškarca i ženu). Jedan od migranata je pobjegao, a policija ga je pokušala uhvatiti. Pucali su prema njemu. Policija je zatim zahtijevala od ostatka grupe da im kaže gdje je pobjegao. Pljuskali su ih, a zatim odveli u postaju. Svi su bili u istoj prostoriji, puštali su ih na WC dvaput dnevno. Nakon dva dana su odvedeni na sud gdje im je rečeno da će biti svjedoci u slučaju protiv petog odbjeglog migranta, a koji je optužen za nasilno ponašanje prema policiji. Na sudu su rekli kako se odbjegli iz grupe nije ponašao nasilno prema policiji. Isti policajci koji su ih dva dana ranije presreli, sad su ih odveli na nepoznatu lokaciju gdje su ih predali desetorici naoružanih ljudi, odjevenih u crno. Imali su prekrivena lica, vojne čizme i čeonke na glavama. Pretpostavljaju da su svi bili muškarci. Policajci koji su ih doveli su im zatim uzeli novac. Ljudi u crnom su ih zatim kombijem odvezli na drugu nepoznatu lokaciju i izvukli ih van. Nakon toga su im naredili da se skinu u donje rublje i zapalili im odjeću. Morali su ležati na zemlji, licem dolje. Stajali su im na rukama, sprečavajući pokrete. Noge su im bile raširene. Zatim su krenula premlaćivanja. Tukli su ih šakama, nogama, granom i nečim što opisuju kao bič. Migranti opisuju da je to trajalo najmanje 15 minuta, navodi se u svjedočenju koje nam je ustupio DRC.</p><p>Jedan od migranata, M.K. (24), pretrpio je posebnu vrstu torture, navode. </p><p>Usred premlaćivanja, jedan od muškaraca u crnom penetrirao je granom u njegov anus, preko donjeg rublja. Tijekom ovog čina, ostali muškarci u crnom su se smijali, navodi se u svjedočenju. Uspio je u jednom trenutku izvući ruku ispod čizama i okrenuti se na bok, a zatim su ga tukli sljedećih 7 ili 8 minuta. Krvario je. Zatim su ih odveli u kombi i prevezli preko granice u blizini Šiljkovače. Doviknuli su im da se više nikad ne vraćaju u Hrvatsku, navodi se u izvješću DRC-a. U jutro 15. listopada, došli su do kampa Miral, a zatim su muškarca koji je navodno silovan poslali u bolnicu. Guardian je došao do Mustafe Hodžića, liječnika koji ga je pregledao. </p><p>- Pacijent je imao ozljede po leđima i nogama. Mogu potvrditi jasne znakove seksualnog nasilja. Nikad nisam vidio ništa slično - rekao je za Guardian.</p><p>Ovo je samo jedno od svjedočanstva klasificiranih po folderima koje nam je ustupio DRC. Svi folderi imaju iscrpne izvještaje navodnog zlostavljanja i gotovo svi su popraćeni uznemirujućim fotografijama. </p><p>Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je bio u Jastrebarskom i tom prilikom je komentirao navode DRC-a i Guardiana. </p><p>U MUP-u kažu da su "navedeni časopis i konkretni novinar i ranije pisali o navodnim postupanjima hrvatske granične policije i optuživali ih za različite vrste nehumanih postupanja prema osobama koje nezakonito prelaze državnu granicu, ne navodeći pritom nikakve činjenice niti dokaze ili barem osnovne informacije" koje bi se mogle provjeriti, javlja Hina.</p><p>Dodaju da, s druge strane, nikada nisu izvještavali ni o jednom slučaju u kojem su hrvatski policajci spašavali živote ljudi, žena i djece s teških i nepristupačnih terena te u iznimno teškim zimskim uvjetima.</p><p>"Ministarstvo unutarnjih poslova, po iznošenju ovih optužbi, odmah je pokrenulo odgovarajuće provjere navoda jer nam je interes i cilj, s jedne strane, otkloniti svaku sumnju u postupanje hrvatskih policajca te, s druge strane, sankcionirati i ukloniti nepravilnosti ukoliko je do njih došlo", kažu u MUP-u. </p><p>Ministar Božinović je kazao kako su se ranije optužbe pokazale neutemeljenima, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a566636/Zanimljivo-da-Guardian-nikada-ne-pise-o-tome-koliko-je-humana-nasa-policija.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Današnje nisam vidio, ali sam siguran da će hrvatska policija provesti sve istražne radnje kako bi se vidjela utemeljenost optužbi i kako bi se s jedne strane skinule te optužbe, jer vidite da se one ponavljaju koliko god ih mi demantirali, a s druge strane ih istražujemo i zbog MUP-a i RH. Vidjet ćemo što je konkretni sadržaj najnovijih optužbi - zaključio je ministar.</p>