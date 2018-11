CNN tužio Trumpa: Bijela kuća krši pravo slobode novinarstva

CNN je podnio tužbu protiv američkom predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. U tužbi traže vraćanje novinarske akreditacije koju je Trump oduzeo njihovom novinaru Jimu Acosti, javlja USA Today.

Osim Trumpa, CNN tuži šefa kabineta Johna Kellyja, glasnogovornicu Bijele kuće, Sarah Sanders, njezina zamjenika Billa Shinea, šefa tajne službe, Josepha Clancyja i službenika koji je Acosti oduzeo akreditaciju. U tužbi se navodi da je oduzimanjem akreditacije Bijela kuća prekršila prvi i peti amandman američkog ustava, koji garantiraju slobodu govora i tiska te pravo na obranu šutnjom.

Here is CNN's lawsuit against Trump challenging the revocation of Jim Acosta's credentials (isn't up in PACER yet) — it has three claims, under the First Amendment, Fifth Amendment (due process), and the Administrative Procedure Act (final agency action) https://t.co/YTTDFiH3lo pic.twitter.com/VnmTKQWNeo