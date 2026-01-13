Coca-Cola donirala 21.000 eura Hrvatskom Crvenom križu za pomoć pučkim kuhinjama

Coca-Cola je tijekom blagdanske humanitarne akcije na zagrebačkom Adventu prikupila 21.000 eura za potporu pučkim kuhinjama Hrvatskog Crvenog križa diljem zemlje. Sredstva će omogućiti pripremu više od 4.200 obroka za oko 1.800 korisnika u dvanaest gradova.

Akcija je održana od 18. do 21. prosinca na Coca-Colinu božićnom kamionu na Trgu kralja Tomislava, a prikupljena sredstva bit će usmjerena pučkim kuhinjama u Čakovcu, Đakovu, Koprivnici, Osijeku, Pakracu, Rijeci, Solinu, Valpovu, Virovitici, Vrbovcu, Zaprešiću i Županji.

Coca-Cola je inicijativu pokrenula početnom donacijom od 15.000 eura, dok je ostatak prikupljen uz aktivno sudjelovanje građana. Za svaki kupljeni “Combo meal” na kućicama u Ledenom parku kompanija je donirala jedan euro, a posjetitelji su dodatno mogli povećati iznos ubacivanjem računa u donacijsku kutiju na božićnom kamionu.

„Pučke kuhinje za mnoge nisu samo obrok, one su sigurnost i dostojanstvo. Ova akcija pokazala je koliko solidarnost građana može učiniti razliku, osobito u blagdansko vrijeme. Zahvaljujemo kompaniji Coca-Cola i svim posjetiteljima Adventa koji su svojim sudjelovanjem omogućili da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija“, izjavio je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

Coca-Cola i Hrvatski Crveni križ već godinama surađuju na projektima pomoći najranjivijim skupinama, uključujući hitnu humanitarnu pomoć nakon potresa, donacije pitke vode i blagdanske akcije za djecu u riziku od siromaštva. Među najznačajnijim zajedničkim projektima ističe se sanacija 1.500 bunara u ruralnim područjima oko Petrinje i Gline, pokrenuta nakon potresa 2020. godine, čime je osigurana pitka voda u područjima bez javne vodovodne mreže.