Obavijesti

News

Komentari 0
ZA VIŠE OD 4200 OBRAKA

Coca-Cola donirala 21.000 eura Hrvatskom Crvenom križu za pomoć pučkim kuhinjama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Coca-Cola donirala 21.000 eura Hrvatskom Crvenom križu za pomoć pučkim kuhinjama
Foto: Coca Cola

Prikupljena sredstva bit će usmjerena pučkim kuhinjama u Čakovcu, Đakovu, Koprivnici, Osijeku, Pakracu, Rijeci, Solinu, Valpovu, Virovitici, Vrbovcu, Zaprešiću i Županji.

Admiral

Coca-Cola je tijekom blagdanske humanitarne akcije na zagrebačkom Adventu prikupila 21.000 eura za potporu pučkim kuhinjama Hrvatskog Crvenog križa diljem zemlje. Sredstva će omogućiti pripremu više od 4.200 obroka za oko 1.800 korisnika u dvanaest gradova.

Akcija je održana od 18. do 21. prosinca na Coca-Colinu božićnom kamionu na Trgu kralja Tomislava, a prikupljena sredstva bit će usmjerena pučkim kuhinjama u Čakovcu, Đakovu, Koprivnici, Osijeku, Pakracu, Rijeci, Solinu, Valpovu, Virovitici, Vrbovcu, Zaprešiću i Županji.

Coca-Cola je inicijativu pokrenula početnom donacijom od 15.000 eura, dok je ostatak prikupljen uz aktivno sudjelovanje građana. Za svaki kupljeni “Combo meal” na kućicama u Ledenom parku kompanija je donirala jedan euro, a posjetitelji su dodatno mogli povećati iznos ubacivanjem računa u donacijsku kutiju na božićnom kamionu.

„Pučke kuhinje za mnoge nisu samo obrok, one su sigurnost i dostojanstvo. Ova akcija pokazala je koliko solidarnost građana može učiniti razliku, osobito u blagdansko vrijeme. Zahvaljujemo kompaniji Coca-Cola i svim posjetiteljima Adventa koji su svojim sudjelovanjem omogućili da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija“, izjavio je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

Coca-Cola i Hrvatski Crveni križ već godinama surađuju na projektima pomoći najranjivijim skupinama, uključujući hitnu humanitarnu pomoć nakon potresa, donacije pitke vode i blagdanske akcije za djecu u riziku od siromaštva. Među najznačajnijim zajedničkim projektima ističe se sanacija 1.500 bunara u ruralnim područjima oko Petrinje i Gline, pokrenuta nakon potresa 2020. godine, čime je osigurana pitka voda u područjima bez javne vodovodne mreže.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto
OD LOS ANGELESA DO VARAŽDINA

DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Karijera joj je uzletjela, no 2018. godine je nestala. Sad je isplivalo da živi u selu kraj Varaždina, i ima problema sa Centrom za socijalnu skrb
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026