Coca Cola povlači sve reklame s Facebooka na mjesec dana: Preispitat ćemo svoje politike...

Svjetski gigant pridružio se sve masovnijem bojkotu drušrvenih platforni zbog njihove blage reakcije na govore mržnje i netrpeljivosti. Dionice Facebooka naglo potonule - najavljuju promjene

<p>Svjetski gigant Coca-Cola pauzirat će globalno oglašavanje na društvenim mrežama od 1. srpnja i to na 30 dana, objavili su to u u petak uvečer.</p><p>Time su se pridružili sve većem krugu tvrtki koje otvoreno bojkotiraju Facebooka, ali i Instagrama, Twitter te YouTube radi njihova nedovoljna angažmana oko sprečavanja širenja govora mržnje na društvenim mrežama. Kampanji pod nazivom "Stop mržnji radi profita", već su se pridružili i The North Face, Patagonia, Honda, Levi Strauss, Unilever, Diageo te mnoge druge velike svjetske kompanije. </p><p>Coca-Cola će zaustaviti oglašavanje baš na svim platformama društvenih mreža, uključujući Twitter te YouTube.</p><p>- Od 1. srpnja, Coca-Cola će pauzirati plaćeno oglašavanje na svim platformama društvenih medija na globalnoj razini najmanje 30 dana - piše u priopćenju Coca -Cola.</p><p>Dodali su i to da će ponovno procijeniti svoje standarde i politike oglašavanja te da će preispitivati svoja očekivanja od partnera na društvenim mrežama kako bi suzbili mržnju i nasilje. Sve je krenulo nakon smrti Afroamerikanca Georga Floyda, a potpiriva se čestim netrpeljivim izjavama predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. </p><p>Čelnik Facebooka Mark Zuckerberg najavio je niz promjena u politikama svoje kompanije, koje nisu eksplicitno predstavljene kao odgovor na bojkot. Ali te promjene kreirane su tako da odgovore na sve veće kritike da manjkavo reagiraju na prijetnje, govore mržnje i netočne informacije koje je objavio predsjednik Donald Trump kao i na druge slične sadržaje. </p><p>- Otkako su Color Of Change i njeni partneri, uključujući ADL i NAACP, pokrenuli kampanju 17. lipnja, prijavilo se preko 100 tvrtki - objavili su organizatori bojkota. </p><p>Ovaj bojkot duboko je uzdrmao Facebook koji gubi golemi novac od oglasa.</p><p>Facebook dionice Facebooka su pale za 8,3 posto u petak te odnijele 56 milijardi dolara profita tvrtki. Zuckerberg je pritom osobno izgubio 7,2 milijarde dolara. </p><p>,Oglasili su se i iz Facebooka.</p><p>- Svake godine ulažemo milijarde dolara kako bi naša zajednica bila sigurna i kontinuirano surađujemo s vanjskim stručnjacima kako kontinuirano revidirali i ažurirali naše politike - rekao je glasnogovornik Facebooka. </p><p>I sam direktor Facebooka Mark Zuckerberg najavio je da će zabraniti reklame koje sadrže tvrdnje da su ljudi pojedine "rase, etniciteta, nacionalnosti, vjere, kaste, seksualne orijentacije, spolnog identiteta ili imigracijskog statusa”, prijetnja drugima.</p><p>Iznijeli su i rezultate kako puno učinkovitije uklanjaju postove s takvim sadržajima, a to pokazuje i nedavno izvješće EU-a- Znamo da imamo još posla, a nastavit ćemo raditi s grupama za građanska prava, GARM-om i drugim stručnjacima na razvoju još više alata, tehnologije i politika za nastavak ove borbe - objavili su.</p>