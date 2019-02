Cohen o bivšem šefu Trumpu: 'Žalim dan kad sam rekao da'

Dugoočekivano svjedočenje bivšeg odvjetnika američkog predsjednika Michaela Cohena ispred Kongresa podiglo je očekivano, veliku prašinu, a prijenos uživo prenose mnoge velike američke medijske kuće - CNN, ABC, NBC i druge.

U svojem svjedočenju, dotaknuo se Trumpovih financija, mogućem sukobu interesa i Trumpovim poslovnim vezama s Rusijom, ali i o isplatama ženama uoči predsjedničkih izbora 2016. Osim toga, Cohen tvrdi da je Trump unaprijed znao da će WikiLeaks objaviti emailove koji su naštetili Hillary Clinton, demokratskoj suparnici na predsjedničkim izborima 2016.

Radi se o isplatama 130.000 dolara porno zvijezdi Stormy Daniels i 150.000 bivšoj Playboyevoj zečici Karen McDougal kako bi šutjele o svojim navodnim prošlim vezama s Trumpom.

Cohen nije štedio svojeg bivšeg šefa, pa je tako na početku izjavio da mu je žao što je rekao da gospodinu Trumpu.

'Proklinjem dan kad sam rekao da'

- Kada sam 2007. godine pristao raditi za Trumpa, nisam mogao ni zamisliti da će se on jednog dana kandidirati za predsjednika, da će svoju kampanju temeljiti na mržnji i netoleranciji i pobijediti. Proklinjem dan kada sam rekao da gospodinu Trumpu - izjavio je.

Podsjetimo, Cohen je u studenom prošle godine priznao da je lagao Kongresu. Na početku svjedočenja, ispričao se što je lagao Kongresu i cijeloj zemlji.

- Žao mi je što sam aktivno radio na tome da sakrijem istinu o Donaldu Trumpu kada je bilo najpotrebnije da se istina sazna. Za one koji preispituju moje motive zašto sam danas ovdje, to razumijem. Lagao sam, ali nisam lažljivac. Učinio sam loše stvari, ali nisam loš čovjek. 'Popravljao' sam stvari, ali više to ne radim za Trumpa - kazao je.

'Ispriku nisam tražio, niti bih je prihvatio'

- Gospodin Trump je rasist. Ova zemlja je vidjela kako se Trump dodvorava bijelim supremistima i šovinistima. Svi ste čuli kako strane zemlje naziva vuko*ebinama - kazao je. A privatno, Trump je još gori - kazao je Cohen.

Kazao je i kako ne bi prihvatio ispriku od Trumpa.

- Nisam nikad tražio ispriku niti bih je prihvatio - izjavio je

Bivši odvjetnik Cohen izjavio je kako je Trump znao i odlučivao u pregovorima oko projekta izgradnje Trump Towera u Moskvi.

- Da bude sasvim jasno, Trump je znao i upravljao pregovorima o izgradnji Trump Towera u Moskvi tijekom predsjedničke kampanje i lagao je o tome. Lagao je o tome zato što nije očekivao da će pobijediti na izborima. Osim toga, lagao je i zato što se nije htio odreći zarade od stotina milijuna dolara na građevinskom projektu u Moskvi - izjavio je.

Za koga biste voljeli da vas glumi?

Između ostalog, Cohen je priznao da je za Trumpa odrađivao i poslove koje podrazumijevanju otkupljivanje prava na priču s ciljem da ih se pokopa, ciljajući na plaćanje šutnje bivših Trumpovih navodnih ljubavnica.

Po njegovim riječima, čekove za isplate novca pornoglumici Stormy Daniels potpisivao je Donald Trump Jr. i financijski direktor Trumpove zaklade. Dodao je da je Trump osobno potpisao ček na 35.000 kako bi mu vratio novac koji je Cohen 'dao u njegovo ime' i to u vrijeme kada je već bio predsjednik.

- Ostale čekove kojima sam obeštećen potpisali su Donald Trump Jr i Allen Weisselberg - tvrdi Cohen.

- Sudjelovao sam u nekoliko takvih aktivnosti. Međutim, te stvari su David Pecker i Donald Trump radili davno prije nego što sam ja počeo raditi za njega - kazao je.

U pokušaju da ga diskreditira kao svjedoka, branitelj je između ostalog tvrdio da je Cohen već lagao i je 'njegovo svjedočenje travestija'. Između ostalog, pitao ga je kako će zarađivati novac.

- Ne očekujem nikakve prihode dok budem služio zatvorsku kaznu - odgovorio je.

Na pitanje branitelja ma li u planu kakvu knjigu o svemu što se događalo, Cohen je odgovorio da još uvijek ne planira napisati knjigu, ali da je dobio bezbroj ponuda od televizija i izdavača za priču. Koga želite da vas glumi - pitao je Trumpova odvjetnika.