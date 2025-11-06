COP30 u Brazilu fokusirat će se na financiranje borbe protiv klimatskih promjena

Brazil, domaćin ovogodišnjeg klimatskog samita COP30, predstavio je u srijedu plan o povećanju financiranja borbe protiv klimatskih promjena na 1,3 bilijuna dolara godišnje, a već se pojavljuju prvi izazovi dok se amazonski grad Belém priprema za doček svjetskih čelnika. Dokument na gotovo 100 stranica, nazvan "Plan puta od Bakua do Beléma", rezultat je višemjesečnih razgovora sa zainteresiranim stranama nakon održanog klimatskog samita u Azerbajdžanu prošle godine.

Financiranje je ključno za održavanje povjerenja u multilateralne klimatske napore pošto štetne emisije nastavljaju rasti, a neke od najsiromašnijih zemalja izložene su sve većem riziku od ekstremnih vremenskih pojava.

Među prijedlozima za povećanje financiranja navodi se davanje većeg iznosa u obliku bespovratnih sredstava i olakšavanje pristupa privatnom kapitalu zemljama u razvoju, stoji u dokumentu, dok bi multilateralne banke trebale pomoći u ublažavanju dužničkog tereta zemalja u razvoju i same preuzeti veći rizik.

"Resursi postoje, znanost je jasna, a moralni imperativ je nepobitan. Preostaje samo odlučnost da se djeluje - da se nezamislivo pretvori u neizbježno i da se ovo desetljeće ubrzane provedbe učini onim u kojem će odgovor čovječanstva konačno odgovarati razmjerima njegove odgovornosti", ističe se u dokumentu.

COP30 će se održati od 10. do 21. studenoga u Brazilu, a samo nekoliko dana prije dolaska svjetskih čelnika, domaćin se suočava s prvim izazovima.

Europska unija je u srijedu postigla okvirni dogovor o smanjenju emisija za 90 posto do 2040., uz fleksibilnost za eventualno razvodnjavanje tog cilja.

U još jednom testu za Brazil, Velika Britanija je rekla da neće donirati novac na događaju "Tropske šume zauvijek" za zaštitu svjetskih prašuma, koji se smatra prioritetom domaćina, a cilj je prikupiti 125 milijardi dolara.

Odluka Britanije je razočarala brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lulu da Silvu, rekli su izvori Reutersu, posebno s obzirom na to da je Britanija pomogla u osmišljavanju tog događaja, a Lula je prošli petak osobno pisao premijeru Keiru Starmeru i zatražio donaciju.

Lula se odvojeno sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom i Ding Xuexiangom, potpredsjednikom kineskog Državnog vijeća, kako bi zatražio doprinose, prema izvorima koji su tražili anonimnost kako bi mogli slobodno govoriti.