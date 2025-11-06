Obavijesti

News

Komentari 0
SUMMIT

COP30 u Brazilu fokusirat će se na financiranje borbe protiv klimatskih promjena

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
COP30 u Brazilu fokusirat će se na financiranje borbe protiv klimatskih promjena
Foto: Tita Barros/REUTERS

Europska unija je u srijedu postigla okvirni dogovor o smanjenju emisija za 90 posto do 2040., uz fleksibilnost za eventualno razvodnjavanje tog cilja

Brazil, domaćin ovogodišnjeg klimatskog samita COP30, predstavio je u srijedu plan o povećanju financiranja borbe protiv klimatskih promjena na 1,3 bilijuna dolara godišnje, a već se pojavljuju prvi izazovi dok se amazonski grad Belém priprema za doček svjetskih čelnika. Dokument na gotovo 100 stranica, nazvan "Plan puta od Bakua do Beléma", rezultat je višemjesečnih razgovora sa zainteresiranim stranama nakon održanog klimatskog samita u Azerbajdžanu prošle godine. 

Financiranje je ključno za održavanje povjerenja u multilateralne klimatske napore pošto štetne emisije nastavljaju rasti, a neke od najsiromašnijih zemalja izložene su sve većem riziku od ekstremnih vremenskih pojava.

Među prijedlozima za povećanje financiranja navodi se davanje većeg iznosa u obliku bespovratnih sredstava i olakšavanje pristupa privatnom kapitalu zemljama u razvoju, stoji u dokumentu, dok bi multilateralne banke trebale pomoći u ublažavanju dužničkog tereta zemalja u razvoju i same preuzeti veći rizik.

"Resursi postoje, znanost je jasna, a moralni imperativ je nepobitan. Preostaje samo odlučnost da se djeluje - da se nezamislivo pretvori u neizbježno i da se ovo desetljeće ubrzane provedbe učini onim u kojem će odgovor čovječanstva konačno odgovarati razmjerima njegove odgovornosti", ističe se u dokumentu.

UOČI SUMMITA Europska unija u zadnji čas ublažila klimatske ciljeve
Europska unija u zadnji čas ublažila klimatske ciljeve

COP30 će se održati od 10. do 21. studenoga u Brazilu, a samo nekoliko dana prije dolaska svjetskih čelnika, domaćin se suočava s prvim izazovima.

Europska unija je u srijedu postigla okvirni dogovor o smanjenju emisija za 90 posto do 2040., uz fleksibilnost za eventualno razvodnjavanje tog cilja. 

U još jednom testu za Brazil, Velika Britanija je rekla da neće donirati novac na događaju "Tropske šume zauvijek" za zaštitu svjetskih prašuma, koji se smatra prioritetom domaćina, a cilj je prikupiti 125 milijardi dolara.

Odluka Britanije je razočarala brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lulu da Silvu, rekli su izvori Reutersu, posebno s obzirom na to da je Britanija pomogla u osmišljavanju tog događaja, a Lula je prošli petak osobno pisao premijeru Keiru Starmeru i zatražio donaciju.

Lula se odvojeno sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom i Ding Xuexiangom, potpredsjednikom kineskog Državnog vijeća, kako bi zatražio doprinose, prema izvorima koji su tražili anonimnost kako bi mogli slobodno govoriti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025