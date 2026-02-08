Thompson na koncertu u Rijeci: Nismo mi fašisti. To osuđujemo

Marko Perković Thompson održao je i drugi koncert u Rijeci na kojem je u govoru pričao o nacizmu i fašizmu, piše Novi list. Kazao je da on tome ne pripada.

- Dragi Riječani i Riječanke, sinoć je bila predivna večer. Za ovo se isplati trpjeti, raditi i živjeti. Tako predivna će biti i ova - rekao je i dodao da mu je žao što nije češće bio u Rijeci.

- Okolnosti nam nisu dale, ali prošlo je i to. Idemo zajedno putem ljubavi i zajedništva nastaviti s koncertom - objasnio je.

U jednom trenutku koncerta rekao je kako tom kraju treba Isus, a zatim je citirao Alojzija Stepinca, piše Novi list.

- Blaženi Alojzije Stepinac rekao je jednom prilikom da, ako smo katolici, to se treba očitovati u svakom dijelu života. Način kako živimo svoj život neka bude vrijedan naše nebeske domovine - poručio je Thompson.

Publika mu je prije pjesme Bojna Čavoglave skandirala i tražila da otpjeva Anicu, kninsku kraljicu.

- Vi mladi prepoznajete pjesme iz Domovinskog rata. Nemojte dopustiti da itko manipulira vama. Etiketa koju mi prišivaju nije točna. Nismo mi fašisti ni nacisti, to osuđujemo! Fašizam je napravio zla, ali je i komunizam. Ali ovaj narod je kršćanski narod koji zna praštati - rekao je .

Publika mu je skandirala: "U boj, u boj, za narod svoj".